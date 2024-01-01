Haberler Gündem İstanbul'a kar yağacak mı? Uzman isim açıkladı: İstanbul'a kar ne zaman yağacak, bekleniyor mu?

İstanbul'a kar yağacak mı? Uzman isim açıkladı: İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Yeni yılın gelmesiyle İstanbul'a kar yağışı beklentisi başladı. Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre 2 Ocak için alarm verildi. Bir haftalık aranın ardından yurt genelinde 2 Ocak'ta sağanak yağış beklendiği öğrenildi. Yağışların geri dönmesiyle kar yağışı açıklamaları da yakından takip edilmeye başlandı. İşte, "İstanbul'a kar bekleniyor mu, ne zaman yağacak?" sorularının yanıtları hakkında detaylar... Habertürk Giriş: 01.01.2024 - 17:40 Güncelleme: 01.01.2024 - 17:40 facebook

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Yağışsız geçen bir yılbaşının ardından yeni yılın ilk günü de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Ocak ayına girilmesiyle beraber kar yağışı beklentileri gündeme gelmeye başladı. Konuya ilişkin uzman isimden açıklamalar geldi. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte, detaylar...

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İSTANBUL HAVA DURUMU Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre yarın; yurdun batısı ve iç kesimlerle Karadeniz ile Akdeniz'de sağanak yağış beklendiği bildirildi. Mega kentte, 2 Ocak salı günü sıcaklık en yüksek 15 derece olarak tahmin ediliyor. Öğle saatlerinden (13.00) itibaren sağanak beklenirken yağışın aralıklarla gece yarısına kadar süreceği öğrenildi.