Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Meteoroloji açıkladı! İstanbul'da ne zaman kar yağacak?

Yeni yılın gelmesiyle soğuk hava etkisini göstermeye başladı. 10 Ocak Pazartesi günü için 41 kentte uyarı verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu ve kar yağışı hakkında açıklamalarda bulundu. Soğukların etkisini hissettirdiği şu günlerde kar yağışı açıklamaları yakından takip ediliyor. İşte İstanbul'da kar yağışı hakkında merak edilenler...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • İstanbul'a kar yağışı açıklaması İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı 2023? MGM İstanbul hava durumu

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar yağışı açıklamalarında bulundu. 41 kente kar yağışı uyarısının ardından "İstanbul'da kar yağacak mı, ne zaman?" soruları gündeme geldi. İstanbul'da karın ne zaman yağacağı araştırılırken konuyla ilgili Meteoroloji açıklamalarını haberimizde derledik. Peki, İstanbul'da yeni haftada kar var mı? İşte İstanbul güncel hava durumu...
  • İstanbul'a kar yağışı açıklaması İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı 2023? MGM İstanbul hava durumu

    SOĞUK HAVA KÜTLESİ GELİYOR!

    10 Ocak Salı gününde batı bölgelerden yağışlı bir hava kütlesi geliyor. Yağışlı hava kütlesi, batı bölgelerinde şiddetli hissedilecek.

    İzmir, Aydın, Muğla, Isparta, Denizli, Mersin ve Antalya'ya kadar olan bölgelerde şiddetli yağış gözleniyor. Bu şiddetli yağışların su baskınlarına neden olabileceğine dikkat çekildi.

    Toroslar'da etkili olması beklenen kar yağışı ayın 12 ,13 ve 14'ünde Anadolu'nun büyük bir kısmında yoğun hissedilecek.
  • İstanbul'a kar yağışı açıklaması İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı 2023? MGM İstanbul hava durumu

    KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

    Önümüzdeki hafta Ankara, Sivas, Konya, Kayseri, Yozgat ve Erzincan'da yoğun kar yağışı beklenirken Doğu Anadolu'da çok fazla kar yağışı beklenmiyor. 10 Ocak salı günü Marmara da yağış görülmesi bekleniyor. İstanbul'un alacağı yağış çok şiddetli olmayacak. 
  • İstanbul'a kar yağışı açıklaması İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı 2023? MGM İstanbul hava durumu

    METEOROLOJİ'DEN 41 İL İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava durumu tahmin raporuna göre 8 - 13 Ocak günleri arasında 41 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor. 
  • İstanbul'a kar yağışı açıklaması İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı 2023? MGM İstanbul hava durumu

    Kar yağışı beklenen iller şu şekilde;

    Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Artvin, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Isparta, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Kütahya, Malatya, Muş, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Tunceli, Van, Yozgat.
  • İstanbul'a kar yağışı açıklaması İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı 2023? MGM İstanbul hava durumu

    UZMAN İSİMDEN KAR AÇIKLAMASI

    Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir ise, "Kış mevsimiyle birlikte havaların soğumaya başladığını kaydeden Özdemir, “Amansız bir soğuk olayı şu anda görünmüyor. Ancak Ocak ayının 15’inden sonra soğuk bir hava dalgası kendisini gösterecektir. Belki bu tarihlerde İstanbul’da kar yağışı alabiliriz. Ancak çok büyük bir soğuk kütlesi şu anlık görünmüyor. 
  • İstanbul'a kar yağışı açıklaması İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı 2023? MGM İstanbul hava durumu

    Tabii Ukrayna ve Sibirya üzerinden alçak basınç sisteminin değişikliğe uğraması durumunda tüm bu senaryolar değişebilir ve kar yağışı gelebilir. Ama çok uzun bir süre devam edecek bir soğuk hava dalgası görünmüyor” açıklamalarında bulundu.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.