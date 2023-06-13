İstanbul'a kurbanlık hayvanlar getirilmeye başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem İstanbul İstanbul'a kurbanlık hayvanlar getirilmeye başladı
ABONE OL

İstanbul'a kurbanlık hayvan girişleri başladı

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Türkiye'nin çeşitli noktalarından yola çıkan kurbanlıklar İstanbul'a getirilmeye başladı. Kente gelen kurbanlık yüklü TIR ve kamyonlar, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince tek tek denetlendi

İstanbul'a kurbanlık hayvanlar getirilmeye başladı
AA

Kurbanlık hayvanlar Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İstanbul’a getirilmeye başladı.

Kente getirilen kurbanlıklar, Kuzey Marmara Otoyolu Beykoz Riva kavşağında oluşturulan denetim noktasında ekipler tarafından denetlendi.

KARACA: HAYVAN GİRİŞLERİMİZ BAŞLADI

AA'nın haberine göre; İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, denetimlere ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kurban hizmetleri tebliğinin yayınlanmasıyla beraber İstanbul'a kurbanlık hayvan giriş tarihinin belli olduğunu belirten Karaca, "13 Haziran itibarıyla girişlere izin veriyoruz. Denetim noktalarımızı oluşturduk. Hayvan pazarlarının satış ve kesim yerlerinin gerekli şartları sağlayıp sağlamadıklarını komisyonlarımız denetledikten sonra izinlendirme çalışmalarını yaptık. Hemen hemen bitmek üzere o çalışmalarımız. Şu anda hayvan girişlerimiz başladı." dedi.

Riva Hayvan Sevk Kontrol noktası, Pendik Kurna, FSM, Mehmetçik tesislerinde ilk girişlerin kontrol edildiğini anlatan Karaca, "İstanbul'un bir özelliği, Avrupa Yakası farklı bu taraf farklı. Avrupa Yakası'na geçmesi için hayvanların kan analizlerinin yapılması ve gerekli testler uygulandıktan sonra geçişlerine izin veriyoruz. Trakya'ya geçiş sertifikası olması lazım. Çalışmalarımızı İl Jandarma Komutanlığımız, İl Emniyet Müdürlüğümüz ve zabıta birimlerimizle beraber ortaklaşa gerçekleştiriyoruz. Valiliğimizin koordinasyonunda birlikte gerçekleştirdiğimiz bir çalışma bu." diye konuştu.

KURBAN KESECEK VATANDAŞLARA ÖNEMLİ HATIRLATMALAR

Karaca, kurban kesecek vatandaşlara da hatırlatmalarda bulunarak şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız kurbanlarını mutlaka izinli satış yerlerinden almalarını, izinli satış yerlerinde kesmelerini ve ehil insanlara kestirmelerini istiyoruz. Çünkü bu çok önemli. Biz denetimlerimizi sıkılaştırdık. Bu bağlamda yaklaşık 60 tır yakalandı. Burada da 750 civarında büyükbaş, 1700 civarında küçükbaş hayvan kaçak geçerken yakalandı şu ana kadar. 3 milyon lira civarında da idari para cezası uygulandı. İşlemleri devam ediyor."

Hayvanlarını satmak için Tokat Erbaa’dan İstanbul’a gelen Orhan Akgün ise "50 hayvanım var. Avcılar’a götürüyorum. 13 saattir yoldayız. Allah nasip ederse hepsini satacağız. 26 yıldır İstanbul’a geliyorum. Bir sıkıntımız yok, raporları, kan tahlillerini yaptırdık." ifadelerini kullandı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fesleğenin Diğer Adı Nedir?
GÜNDEM Fesleğenin diğer adı nedir?
Doğu Roma İmparatorluğu'nun Diğer Adı Nedir?
GÜNDEM Doğu Roma İmparatorluğu'nun diğer adı nedir?
Dikenli İncirin Diğer Adı Nedir?
GÜNDEM Dikenli incirin diğer adı nedir?
Kastamonu'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
GÜNDEM Kastamonu'da ölümlü kaza
Hünnap Diğer Adı Nedir?
GÜNDEM Hünnap diğer adı nedir?
Hava Katmanının Diğer Adı Nedir?
GÜNDEM Hava katmanının diğer adı nedir?
Hamamın Diğer Adı Nedir?
GÜNDEM Hamamın diğer adı nedir?
Fıtır Sadakasının Diğer Adı Nedir?
GÜNDEM Fıtır sadakasının diğer adı nedir?
İzmir'de düzensiz göçmenlerden 88'i kurtarıldı, 75'i yakalandı
GÜNDEM İzmir'de düzensiz göçmenlerden 88'i kurtarıldı, 75'i ...
DGS GEÇ BAŞVURU tarihi: 2023 DGS geç başvurusu ne zaman, başvuru ücreti ne kadar, nasıl başvuru yapılır, ?
GÜNDEM DGS geç başvuru tarihi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.