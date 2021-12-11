Kış mevsiminin iyice kendisinin hissettirmeye başlamasıyla gözler Meteoroloji'ye çevrilmiş durumda. Vatandaşlar özellikle megakenti İstanbul'da ne zaman kar yağacak sorusununun cevabını merak ediyor...

İSTANBUL'DA NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi yurdun batı kesimleri için kar yağışı uyarısı henüz verilmedi. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz...

NERELERE KAR YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Akdeniz'in Toroslar Mevkisi, İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleri, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların; Adana ve Osmaniye'nin güneyi ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli ve çok kuvvetli (30-60 kg/m²) sağanak ve gök gürültülü sağanak, Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Tunceli, Bingöl, Muş, Siirt, Şırnak ve Hakkâri çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'ın merkez ve kuzey, Elazığ'ın doğu ilçelerinde kuvvetli karla karışık yağmur (20-50 kg/m²), yüksek kesimlerinde ise yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

YURT GENELİ HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Eskişehir çevreleri, Konya'nın batısı, Ankara'nın batısı ve kuzeyi, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın batısı ve güneyi ile İstanbul çevrelerinde, Ege Bölgesi ile Antalya ve Burdur çevrelerinde yerel kuvvetli, Kıyı Ege'de çok kuvvetli, Muğla'nın kıyı kesimlerinde yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın batı kesimlerde güney yönlerden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.