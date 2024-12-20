21-22 ARALIK HAVA NASIL OLACAK?

Türkiye yeniden yağışlı havaların etkisi altına giriyor. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel Marmara Bölgesi'ne işaret ederek, "Pazar günü cumartesiye göre 10°C daha düşük hissedilir, bu sıcaklık dalgalanmasına dikkat edelim" dedi. Öztel ayrıca yarın sabah saatlerinden itibaren Ege ve Akdeniz bölgelerinde sağanak yağış beklendiğini de kaydetti.

Öztel'e göre; Pazar sabahından itibaren asıl soğuk cephe, Balkanlar rotasını takip ederek Trakya’ya ulaşacak. Pazar günü Cumartesiye göre 10 derece daha düşük hissedilecek.