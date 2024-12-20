İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte karın beklendiği tarih
Türkiye resmen kış mevsimine girdi. Hafta sonu sıcaklıkların düşmesi beklenirken, yılın ilk karı için de araştırmalar başladı. Peki, İstanbul'a ilk kar ne zaman yağacak? İşte, kar için verilen tarih...
İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye kışın etkisine girdi. Şimdi en çok merak edilen sorulardan biri, yılın ilk karının ne zaman yağacağı oldu. Öte yandan, Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, hafta sonu için İstanbul hava durumunu paylaştı. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte, detaylar...
İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?
İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'da Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan, kar için beklenen tarihi paylaştı.
Meteoroloji ile yapılan görüşmelerde 15 Ocak’a kadar kar yağışının beklenmediğini altını çizen Büyükkaytan, “En son meteoroloji ile görüştüğümüzde şuan 15 Ocak’a kadar bir kar gözükmüyor. Ama bu senenin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kar yağışı olacak ümit ederiz ki fırtına şeklinde olan bir kar yağışı yaşamayız. 15 Ocak’tan sonra kar yağışı bekleniyor” diyerek sözlerini tamamladı.
21-22 ARALIK HAVA NASIL OLACAK?
Türkiye yeniden yağışlı havaların etkisi altına giriyor. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel Marmara Bölgesi'ne işaret ederek, "Pazar günü cumartesiye göre 10°C daha düşük hissedilir, bu sıcaklık dalgalanmasına dikkat edelim" dedi. Öztel ayrıca yarın sabah saatlerinden itibaren Ege ve Akdeniz bölgelerinde sağanak yağış beklendiğini de kaydetti.
Öztel'e göre; Pazar sabahından itibaren asıl soğuk cephe, Balkanlar rotasını takip ederek Trakya’ya ulaşacak. Pazar günü Cumartesiye göre 10 derece daha düşük hissedilecek.