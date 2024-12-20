Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İstanbul'a yılın ilk karı ne zaman bekleniyor?

        İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte karın beklendiği tarih

        Türkiye resmen kış mevsimine girdi. Hafta sonu sıcaklıkların düşmesi beklenirken, yılın ilk karı için de araştırmalar başladı. Peki, İstanbul'a ilk kar ne zaman yağacak? İşte, kar için verilen tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2024 - 17:40 Güncelleme: 20.12.2024 - 17:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye kışın etkisine girdi. Şimdi en çok merak edilen sorulardan biri, yılın ilk karının ne zaman yağacağı oldu. Öte yandan, Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, hafta sonu için İstanbul hava durumunu paylaştı. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte, detaylar...

        2

        İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

        İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'da Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan, kar için beklenen tarihi paylaştı.

        Meteoroloji ile yapılan görüşmelerde 15 Ocak’a kadar kar yağışının beklenmediğini altını çizen Büyükkaytan, “En son meteoroloji ile görüştüğümüzde şuan 15 Ocak’a kadar bir kar gözükmüyor. Ama bu senenin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kar yağışı olacak ümit ederiz ki fırtına şeklinde olan bir kar yağışı yaşamayız. 15 Ocak’tan sonra kar yağışı bekleniyor” diyerek sözlerini tamamladı.

        3

        21-22 ARALIK HAVA NASIL OLACAK?

        Türkiye yeniden yağışlı havaların etkisi altına giriyor. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel Marmara Bölgesi'ne işaret ederek, "Pazar günü cumartesiye göre 10°C daha düşük hissedilir, bu sıcaklık dalgalanmasına dikkat edelim" dedi. Öztel ayrıca yarın sabah saatlerinden itibaren Ege ve Akdeniz bölgelerinde sağanak yağış beklendiğini de kaydetti.

        Öztel'e göre; Pazar sabahından itibaren asıl soğuk cephe, Balkanlar rotasını takip ederek Trakya’ya ulaşacak. Pazar günü Cumartesiye göre 10 derece daha düşük hissedilecek.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Sıla bebek iddianamesinden kan donduran detaylar
        Sıla bebek iddianamesinden kan donduran detaylar
        Yağış geliyor! Pazar günü sıcaklıklar 10 derece birden düşüyor
        Yağış geliyor! Pazar günü sıcaklıklar 10 derece birden düşüyor
        Suriyelilerin dönüşü ekonomiyi ne kadar etkiler?
        Suriyelilerin dönüşü ekonomiyi ne kadar etkiler?
        Hakan Turan'ın öldürülmesi davası: "45 bin lira aldık"
        Hakan Turan'ın öldürülmesi davası: "45 bin lira aldık"
        Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu!
        Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu!
        "15 Ocak'tan sonra kar bekleniyor"
        "15 Ocak'tan sonra kar bekleniyor"
        Polisten ünlü mimara silahlı saldırı!
        Polisten ünlü mimara silahlı saldırı!
        Talisca'da sıcak gelişme!
        Talisca'da sıcak gelişme!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a: Doğru söze ne denir?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a: Doğru söze ne denir?
        Erkek hali yüreğine indi
        Erkek hali yüreğine indi
        Denizin dibindeki kaçak yapı "pes artık" dedirtti!
        Denizin dibindeki kaçak yapı "pes artık" dedirtti!
        Çernobil'de bugün hayat nasıl?
        Çernobil'de bugün hayat nasıl?
        Dünyadan önce Türkiye'de satışa sunuldu
        Dünyadan önce Türkiye'de satışa sunuldu
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Dünyada en çok dolar milyarderi hangi şehirlerde yaşıyor?
        Dünyada en çok dolar milyarderi hangi şehirlerde yaşıyor?
        'Kızılcık Şerbeti'nde uyarı yapılmıştı
        'Kızılcık Şerbeti'nde uyarı yapılmıştı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Enflasyondan beter
        Enflasyondan beter
        Kasımpaşa U19 takımıyla tarih yazdı!
        Kasımpaşa U19 takımıyla tarih yazdı!