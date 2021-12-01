Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Hava Durumu
ABONE OL

İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji İstanbul hava durumu kar tahmini

Aralık ayının gelmesi ve havaların soğumasıyla birlikte kar yağışı beklenmeye başlandı. Meteoroloji'den hava durumu tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji İstanbul hava durumu kar tahmini

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji hava durumu tahminlerine baktığım zaman İstanbul'da herhangi bir kar yağışı beklenmiyor. Yoğun kar yağışının genellikle İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Güneybatıdan orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

TARİH TAHMİN EDİLEN GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN
Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) Uç Sıcaklık (°C) Ortalama Sıcaklık (°C)
En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek
01 Aralık Çarşamba 4 12 59 73 28 0,6 22,3 8,1 13,3
02 Aralık Perşembe 8 14 57 74 30 0,4 24,7 8,3 13,2
03 Aralık Cuma 11 17 67 77 33 -0,1 25 7,9 13,2
04 Aralık Cumartesi 11 14 72 93 27 1,6 22,8 7,3 13,1
05 Aralık Pazar 9 13 82 93 26 0 20,9 7,5 12,9

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi Ağrı ve Iğdır'da Eren Kış-9 operasyonu başlatıldı
GÜNDEM Ağrı ve Iğdır'da Eren Kış-9 operasyonu başlatıldı
Ankara'da okullar tatil mi? Ankara'ya mevsimin ilk karı düştü!
GÜNDEM Ankara'da okullar tatil mi?
İstanbul hava durumu 1 Aralık | Bugün İstanbul'da lodos fırtınası var mı?
GÜNDEM İstanbul'da bugün hava nasıl?
2021 KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? GSB'den KYK burs sonuç tarihi geldi mi?
GÜNDEM Gözler KYK burs sonuçlarında...
SON DAKİKA: Kalbinden bıçaklayıp öldürdü! Yok böyle savunma! - Haberler
GÜNDEM Kalbinden bıçaklayıp öldürdü! Yok böyle savunma!
KAYGILAR ARTIYOR! Son dakika: Tam 3 hafta oldu! Özel ekip kurdular! - Haberler
GÜNDEM Tam 3 hafta oldu! Kaygılar artıyor!
Son dakika: 6 partiden yolsuzluk mutabakatı: Greco
GÜNDEM 6 partiden yolsuzluk mutabakatı: Greco
Son dakika HAVA DURUMU: 2 bölge için kar yağışı uyarısı! Sıcaklıklar 12 derece düşüyor
GÜNDEM Sıcaklıklar 12 derece düşüyor! 2 bölge için kar ...
SON DAKİKA | Ankara'nın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü - HABERLER
GÜNDEM Ankara'ya mevsimin ilk karı düştü
Kayseri'de eşi tarafından terkedilen kişi evini yaktı
GÜNDEM Eşi tarafından terkedilen kişi evini yaktı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.