İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji hava durumu tahminlerine baktığım zaman İstanbul'da herhangi bir kar yağışı beklenmiyor. Yoğun kar yağışının genellikle İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Güneybatıdan orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.