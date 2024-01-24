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        Haberler Gündem Hava Durumu İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji İstanbul için tarih verdi! İşte MGM 5 günlük hava durumu tahminleri

        İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji İstanbul için tarih verdi!

        İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Günlerdir merak edilen soru Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava tahmin raporunun yayınlanmasının ardından belli oldu. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte merak edilen sorunun cevabı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2024 - 00:19 Güncelleme: 25.01.2024 - 00:19
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        İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Merak edilen soru Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük tahminlerin ardından belli oldu. Peki, İstanbul'a hangi gün kar yağacak? İşte merak edilen "İstanbul'a kar yağacak mı?" sorusunun cevabı...

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        HAVA SICAKLIKLARI DÜŞTÜ

        Sıcaklıkların Cumartesi öğle saatlerinden itibaren rüzgarın kuzeyli yönlerden (poyraz) kuvvetlenmesi (30-60km/s) ile birlikte 8-10 derece birden azalarak 5 ve 6 derecelere kadar geriledi. Sıcaklıkların Cumartesi akşam saatlerinden itibaren daha düşerek Pazar günü 2 dereceye kadar inecek.

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        İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

        Meteoroloji verilerine göre önümüzdeki Cumartesi akşamı hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yağmurun karla karışık yağmura dönmesi bekleniyor. İstanbul'un yüksek yerlerinde ise yer yer kar yağışının görülmesi tahmin ediliyor.

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        BUGÜN İSTANBUL HAVA DURUMU NASIL?

        Ülkemizin doğu kesimlerinin çok bulutlu, Giresun ve Trabzon'un kıyı kesimleri ve Batman çevreleri ile Siirt ve Şırnak'ın batısı yağmurlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Şırnak ve Siirt'in doğusu, Van'ın güneyi ile Hakkari ve Bitlis çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

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        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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