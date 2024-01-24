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BUGÜN İSTANBUL HAVA DURUMU NASIL?

Ülkemizin doğu kesimlerinin çok bulutlu, Giresun ve Trabzon'un kıyı kesimleri ve Batman çevreleri ile Siirt ve Şırnak'ın batısı yağmurlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Şırnak ve Siirt'in doğusu, Van'ın güneyi ile Hakkari ve Bitlis çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.