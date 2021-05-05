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Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Bilişim Vadisi'nin destekleri ile İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) yürütücülüğünde İstanbul'da uluslararası kuluçka merkezi kuruluyor. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi himayesinde, 600 milyon genç için çalışmalar yürüten ICYF ve Türkiye'nin en büyük tematik teknoparkı olan Bilişim Vadisi tarafından kurulacak merkez için taraflar arasında iş birliği protokolü imzalandı. İmza törenine Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, ICYF Başkanı Taha Ayhan ve Bilişim Vadisi Genel Müdürü Ahmet Serdar İbrahimcioğlu katıldı.

Dağlıoğlu yaptığı açıklamada, üç kurum ortaklığında bir uluslararası bir girişimcilik merkezi kurulacağını belirterek, merkezin Dünya Ticaret Merkezi'nde fiziksel olarak hayata geçirileceğini aktardı. Dağlıoğlu "Artık ölçek büyüdü, 2020 yılında Türkiye'de 179 işlemde 137 milyon dolar teknoloji girişimlerine yatırıldı. Bu yılın ilk çeyreğinde ölçekli birkaç işlem olması sebebiyle, sadece üç ayda bu seviye 509 milyon dolara çıkmış oldu. Türkiye'deki bu sektörün hacminin büyümesiyle, bizim birazcık daha buna ivme kazandırmak için daha çok girişimi de burada bulundurmamız gerekiyor" dedi.

İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı Taha Ayhan ise "Türkiye'nin girişimciliğe, gençlerin girişimciliğine, gençlerin ekonomik kalkınmasına verdiği önemi de dünyaya yaymak amacıyla buradayız. İnanıyorum ki burada kurduğumuz merkez öncelikle Türkiye'nin ve İstanbul'umuzun gençler nezdinde bir girişimcilik merkezi olması ve Türkiye'nin son 20 yıldaki kalkınmadaki başarısını diğer ülkelere yayması bakımından çok faydalı olacaktır" diye konuştu