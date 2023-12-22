Meteoroloji uyardı: İstanbul'a yağışlar geri döndü!
Kuru bir haftayı geride bırakan İstanbul'a yağmur geri döndü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporuna göre bugün ve yarın Doğu Karadeniz kıyıları hariç tüm bölgelerde yağış bekleniyor. Megakent'te ise Anadolu Yakası'na dikkat edilmesi gerektiği belirtildi. hafta sonu İstanbul'da hava durumu Meteoroloji'nin verilerine göre yağışlı geçecek. İşte MGM İstanbul hava durumu raporu...
İstanbul'da yağışsız başlayan hafta yerini yeniden yağmura bıraktı. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Özel, Türkiye genelinde etkili olan yüksek basınç alanının etkisinin azaldığını belirterek, yurtta yeni bir yağışlı havanın görüleceğini kaydetti Peki, hafta sonu İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte, detaylar...
İSTANBUL'DA HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Özel'in haberine göre; İstanbul’da hafta sonu yağışlar geçiş şeklinde, uzun süreli olmayacak fakat Anadolu ve özellikle Doğu bölgelerde hafta sonu her iki günde de kuvvetli kar bekleniyor. Kayseri-Sivas-Erzincan-Kars boyunca, çevre merkezler de dahil (Karadeniz’in iç kesimleri) kar yağışı hayatı etkileyecek miktarda olacak.
İstanbul’da ise bu yağışlı sistemde kar yağışı ihtimali görünmüyor, ancak bu kış beklentilerin üstünde yağışlı geçebilir. En azından uzun vadeli tahminlerde sert bir ocak ayı geçirme ihtimalimiz var.
METEOROLOJİ HAVA DURUMU RAPORUNU YAYINLADI!
Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları hariç tüm bölgelerimizin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre; yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; öğleden sonra Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Düzce, Zonguldak, Bartın, Antalya'nın doğu ilçeleri, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli olarak (40-70 kilometre/saat) esmesi bekleniyor.
İstanbul'da bugün havanın çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde aralıklı yağmurlu 13 derece olması bekleniyor. Yağışların, akşam saatlerinde Anadolu Yakası'nda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yarın (23 Aralık Cumartesi) ise İstanbul genelinin çok bulutlu olacağı; Anadolu Yakası'nda ise yer yer yağmur yağacağı ön görülüyor.