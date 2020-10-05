İstanbul'a yeni bir gözle bak!

'Yaşanmaz' dediğin İstanbul'u üç gün sonra özlüyorsan, bu bir yıldız olduğunu gösterir. Sahnen de eşsiz İstanbul. Bu şehrin kalabalığı yorucu ama dinlendirici o kadar çok yanı var ki. Doğası, tarihi, sanatı, etkinlikleri, keyifli spor imkanları, yeme-içme mekanları, sokakları, yaşamı... Bildiğimiz bu şehrin, bilmediğimiz yüzünü keşfetmek için farklı rotalardan söz etmeye ne dersin? İyi hissetmemizi sağlayacak, kendimizi, farkımızı göstereceğimiz 'yeni'lere göz atalım...

İstanbul'un en güzel hali

Moda'da güneşin batışını izlemeyi, Adalar'ın sakinliğini, Boğaz hattının deniz kokusunu, vapurların, martıların neşesini hissetmeyi saymıyoruz bile. Bu şehrin güzelliğine biraz uzaktan ve yukarılardan bakmak da muhteşem. Beykoz Otağtepe ve Yuşa Tepesi, Büyük Çamlıca Tepesi, Rumeli Hisarüstü Nafi Baba Tepesi, Vaniköy Sevda Tepesi, Ulus Parkı, Süleymaniye, Topkapı Sarayı listenin üst sıralarında yer alıyor.

Köy hayatını görerek yenilenin

İstanbul dev bir metropol ancak hala sakin kalabilen yerleri de var. Beykoz Mahmut Şevket Paşa Köyü ve Bozhane Köyü, Çatalca Ormanlıköy, Sarıyer Garipçe Köyü, Rumelifeneri Köyü ve Demirciköy günübirlik kaçış noktalarınız olabilir.

Kamp yapmak cesarettir

Bir sabah ormanın içinde kuş sesi ile uyanmak isteyenler için İstanbul çevresinde pek çok dinlendirici kamp alanı mevcut. Kırklareli'nin Vize ilçesi Sergen Köyü yakınlarındaki buz gibi dere ve irili ufaklı şelaleler yenilenmek için iyi bir reçete olabilir. Vize Cehennem Şelaleleri, Çatalca Kuzuludere Şelalesi ve İnceğiz Mağaraları, Sakarya Doğançay Şelalesi, Şile Hacıllı Şelalesi, Ağva Kilimli Koyu, Darlık Barajı, Kerpe, Kocaeli Yuvacık Barajı ve Karasu Maden Deresi Şelalesi çevresi de doğa tutkunlarının adresi.

Mutlaka görmeniz gereken tarihi yapılar

Bu şehirde görmeniz gereken o kadar çok tarihi yapı var ki! Fransız Yetimhanesi, Sirkeci Diri Han, Fener Rum Lisesi, Vlora Han, Küçüksu Kasrı, Santa Maria Draperis Kilisesi, Narmanlı Han, Süreyya Operası, Güllü Köşk, Doğan Apartmanı, Mısır Apartmanı, Zincirli Han, Çiçek Pasajı, Büyük Londra Oteli, Osmanlı Barok mimarisi örneği Laleli'deki Harikzedegan, Kadıköy'de bulunan Bursalı Rıza Bey Köşkü, Maslak Kasırları sadece bir solukta sayabildiğimiz, fotoğraflarınıza değer katacak yaşayan binalar.

Fotoğraf stüdyosu gibi sokaklar

İstanbul'un sokaklarında yürümek bile ayrı keyif, ayrı zenginlik. İhtişamlı yalıları, taş sokaklarıyla Arnavutköy, parmak ısırtan mimarisiyle Pera, Sultanahmet, rengarenk dokusuyla Unkapanı Küçükpazar, Galata, Kadıköy'ün sahafları, Horhor antikacıları, Feriköy Antika Pazarı, Kariye Sokağı, Balat, Kuzguncuk, Yedikule, Anadolu Kavağı. Gidilecek çok yol var.

Kocaman parklar şehrin nefes noktaları

Baltalimanı Japon Bahçesi, Atatürk Arboretumu, Poyrazlar Gölü Tabiat Parkı, Sultangazi Seyir Terası, Belgrad Ormanları, Florya Atatürk Ormanı, İğneada Langozu, Kuzguncuk Bostanı, Kocaeli Hobbit Köyü, Kırklareli Vize Panayır İskelesi, Çatalca Çilingoz Tabiat Parkı, Göktürk Gölet'i Tabiat Parkı ve Adalar, kalabalıktan ayrışmak isteyenler için keyifli kaçış noktaları.

Müzelerde geçmişi anlamak

Sanatın, tarihin, yaşanmışlığın şehri İstanbul'da boş bir an geçirmek ne büyük kayıp.

Perili Köşk modern sanat müzesi, Sanayi 313, Ara Güler Müzesi, Silahtarağa Elektrik Santrali Enerji Müzesi, Sait Faik Abasıyanık Müzesi, Salt Beyoğlu, Pera Müzesi, Oyuncak Müzesi, Sakıp Sabancı Müzesi, Üsküdar Tekel Sahnesi hayata dair pek çok bilgi, deneyim ve fikir veriyor.

İstanbul'daki uçtan uca yolculuğunuzda size eşlik edecek bir 'Yeni' var.

Ford’un en yeni SUV’ı Yepyeni Puma, şehre geldi! Çarpıcı, yaratıcı, stil sahibi Puma ile dikkatler üzerinde toplanacak. Nerede olmak istersen orada ol. Kendini göster!

İlgi alanların, hobilerin, seyahatlerin, tecrübelerin, hayata bakış açın, farklılıkların ile İstanbul benzeşmiyor mu? Yepyeni Puma, zevklerini yansıtman, kendini göstermen, oyun alanını yaratman, keşfetmen için tasarlandı.

Yeni Puma;

-Göz alıcı, cesur, şehirde tüm dikkatleri üzerine çekecek dış tasarımı,

- Sınıfının en iyi bagaj hacmi (Megabox inovasyonu) ve akıllı alan kullanımı

- Yıkanabilen bagaj

- Pet friendly tasarım

- 12,3’’ Dijital Gösterge Paneli

- 7 ileri otomatik

- Çıkarılabilen koltuk kılıfı

- Ön koltuk masaj fonksiyonu

- Ford SYNC 3 sesli komut sistemi

- M-HEV -Ecoboost Hybrid- (Puma’nın hibrit seçenekleriyle, klasik bir 1,5 litrelik motordan bekleyeceğiniz tavizsiz gücün keyfini çok daha iyi bir yakıt tasarrufu ve daha düşük CO 2 emisyonuyla çıkarabilirsiniz.)

- Ve diğerleri: Adaptif Hız Kontrol Sistemi, Acil durumlarda daha hassas direksiyon tepkisi veren Acil Manevra Destek Sistemi, Ford Co-Pilot360, Geri Görüş Kamerası, Gelişmiş Otomatik Park Sistemi, Virajların çevresini görmenize yardımcı olan LED Ön Farlar, Kör Nokta Uyarı Sistemi, Çapraz Trafik Uyarı Sistemi, Seçilebilir Sürüş Modları.

Şimdi bir düşünün:

İstanbul'u Yepyeni Puma ile yaşamak nasıl olur?

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