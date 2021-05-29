Depo Müzeler oluşturuluyor 0:00 / 0:00

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul'un Avrupa yakasında İstanbul Havalimanı'nda, Anadolu yakasında ise Maltepe'de depo müzeler oluşturulma çalışmalarına başlandığını duyurdu. İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nin deposundaki bazı eserler buralara taşınacak.

İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde konuşan İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, İstanbul'un hem eser sayısı hem tarihi değeri itibariyle dünyanın en zengin ve en önemli müzelerinden biri olduğunu söyledi. Coşkun Yılmaz, "İstanbul Arkeoloji Müzeleri hem mimarisi hem de tarihi geçmişiyle dünyanın en saygın, en önemli müzelerinden biri. Hal bu olunca burası ile ilgili alınan her kararın büyük bir titizlikle yapılacağı muhakkaktır. İstanbul Arkeoloji Müzeleri koleksiyonunda yaklaşık envanterli 800 bin eser bulunuyor. Devasa ve kıymetli bir koleksiyonla karşı karşıyayız" diye konuştu.