Arnavutköy'de ambalaj fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

AA

Alınan bilgiye göre, Ömerli Mahallesi Vize Caddesi'nde bulunan 3 katlı fabrikanın 2'inci katındaki ofis kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.İlk müdahaleyi çalışanların yaptığı yangın, haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.Yangın nedeniyle binada maddi hasar oluştu.