Mutlu Karabacak ise, "Ben sabah okula giderken gördüm. Köpek şişmişti. Çok sevdiğimiz köpekti. Çocuk bütün gün okulda ağladı. Bütün gün çocuğumu bekledim okulda. Diğer çocuğum da orada ağlıyor.Yok niye burada duruyor diye sürekli sorun çıkartıyoru bazı insanlar da. Şimdi sevinsinler, söyleyecek çok şey var ama söyleyemiyorum. Köpek 12-13 senedir buradaydı. Biz besliyorduk , dün akşam yemeğini de ben vermiştim. Zararsız bir köpekti. Ben şikayetçi olurum bir an önce bulunsun " diye konuştu.