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        Yolda uyuyan köpeği otomobille ezip kaçtı

        İstanbul Ataşehir'de sokakta uyuyan köpeğe otomobille çarpıktan sonra metrelerce sürükleyen sürücü olay yerinden kaçtı. Mahallelinin "Zeytin" adını verdiği köpeğin otomobille ezildiği anlar güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 10:34 Güncelleme: 08.05.2024 - 10:47
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        İstanbul'un Ataşehir ilçesinde otomobilin üzerinden geçtiği Zeytin isimli köpek hayatını kaybetti.

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        Edinilen bilgiye göre, Mevlana Mahallesi'nde gece saat 03.30 sıralarında plakası belirlenemeyen otomobil sürücüsü sokakta durdu. Araçtan inen sürücü bir süre arkadaşlarıyla konuştuktan sonra tekrar otomobile bindi.

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        Sürücü, iddiaya göre sokak ortasında yatan köpeği fark etmesine rağmen otomobille ezip metrelerce sürükledikten sonra olay yerinden kaçtı.

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        Mahallelinin "Zeytin" ismini verdiği köpek olay yerinde öldü. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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        "ZEYTİN MAHALLENİN MASKOTUYDU"

        Mahalle sakini Berkay Kontaj, "İsmi Zeytin, 12 senedir mahallede bizimle beraber büyüyen bir köpekti. Köpeği görmesine rağmen köpeği eziyor. Ezdikten sonra sürükleyerek aşağıya kadar götürüyor. Arabadan inip bakmaya tenezzül etmiyor. Gereği neyse yapılmasını istiyoruz. Daha önce de ayağını mahalle sakinlerinden biri ezmişti. Veterinere götürülüp tedavisi yapılıp geri getirilmişti. Mahallenin maskotuydu, zaten mahallede herkes kendi bakıyordu. Ezip kaçanları tanımıyoruz, kim olduğunu araştırıyoruz. Kameralardan plakasını bulmaya çalışıyoruz. Plakasını bulunca şikayetçi de olacağız" dedi.

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        Mutlu Karabacak ise, "Ben sabah okula giderken gördüm. Köpek şişmişti. Çok sevdiğimiz köpekti. Çocuk bütün gün okulda ağladı. Bütün gün çocuğumu bekledim okulda. Diğer çocuğum da orada ağlıyor.Yok niye burada duruyor diye sürekli sorun çıkartıyoru bazı insanlar da. Şimdi sevinsinler, söyleyecek çok şey var ama söyleyemiyorum. Köpek 12-13 senedir buradaydı. Biz besliyorduk , dün akşam yemeğini de ben vermiştim. Zararsız bir köpekti. Ben şikayetçi olurum bir an önce bulunsun " diye konuştu.

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        #Köpek
        #İstanbul Ataşehir
        #köpeği ezip kaçan sürücü
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