İSTANBUL - Avcılar'da su sayaçlarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 Aralık'ta Denizköşkler Caddesi'nde düzenledikleri uygulamada bir aracı şüphe üzerine durdurdu.Araçta yapılan aramada çalıntı 5 su sayacı ve hırsızlık olaylarında kullanılan malzeme bulunması üzerine araçtaki Mustafa K. (37) ve Sinan K. (29) gözaltına alındı.Yapılan araştırmada şüphelilerin, su sayaçlarını aynı gün Ambarlı Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 4 dairesi ve 1 iş yerinden çaldıkları tespit edildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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