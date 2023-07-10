Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        İstanbul Avrupa Yakasında bayramda elektrik tüketimi düştü

        İstanbul'da yaşayanlar 9 günlük bayram tatilinde memleketlerine ve sahil kentlerine akın edince elektrik tüketimi neredeyse üçte bir oranında düştü. İstanbul Avrupa Yakası'nda elektrik dağıtım hizmeti veren BEDAŞ'ın verilerine göre 24 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında elektrik tüketimindeki düşüş, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30'u buldu

        Habertürk
        Giriş: 10.07.2023 - 12:13
        Bayramda İstanbul'un elektrik tüketimi düştü
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul, bu yıl da Kurban Bayramı tatilinin hafta sonları ile birlikte 9 güne çıkması nedeniyle adeta boşaldı. İstanbul’un Avrupa Yakası’nda 5,3 milyondan fazla aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin (BEDAŞ) verilerine göre, 24 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında Avrupa Yakası’nda elektrik tüketimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,4 gibi oldukça yüksek bir oranda geriledi. Bu düşüşte sanayi ve ticarethanelerin bayram nedeniyle kapalı olmasının yanı sıra İstanbulluların 9 günlük tatili şehir dışında geçirmeyi tercih etmesi etkili oldu.

        27 HAZİRAN-1 TEMMUZ ARASINDAKİ DÜŞÜŞ YÜZDE 39’U AŞTI

        BEDAŞ tarafından hazırlanan “Kurban Bayramı Avrupa Yakası’nın Elektrik Tüketim Analizi”, bayram boyunca kentteki elektrik tüketiminin büyük oranda düştüğünü gösterdi. 2022 yılında 24 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında Avrupa Yakası’ndaki toplam elektrik tüketimi 700 bin 845 MWh düzeyinde iken, bu yıl Kurban Bayramı’nın bu tarihler arasına denk gelmesi ve hafta sonları ile birleşmesinin etkisi ile tüketim yüzde 30’luk bir düşüşle 487 bin 270 MWh seviyesinde kaldı. Arife günü de dâhil 27 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında kutlanan Kurban Bayramı döneminde ise elektrik tüketiminde gerileme geçen yılın aynı günlerine göre yüzde 39’ların da üzerinde düşerek 410 bin 788 MWh’den 249 bin 494 MWh’lere indi. Tatil süresince en büyük düşüş yüzde 42,8 ile bayramın ikinci günü olan 29 Haziran’da yaşandı.

        2022 YILI KURBAN BAYRAMI TATİLİNE GÖRE DE DÜŞÜK KALDI

        BEDAŞ’ın rakamlarına göre, arife güne ile birlikte 5 gün süren Kurban Bayramı’ndaki elektrik tüketim rakamları geçen yılki Kurban Bayramı’na göre de geride kaldı. 2022 yılında 8-12 Temmuz arasına denk gelen 5 günlük bayram tatilinde Avrupa Yakası’ndaki elektrik tüketimi 259 bin 522 MWh seviyesindeydi. Bu yıl bayram günlerinin haziran ayına rastlaması nedeniyle klima kullanımının sınırlı olması elektrik tüketimine de yansıdı. İki yılın bayram tüketimleri kıyaslandığında bu yıl geçen yıla göre bu bayramda elektrik tüketimi yüzde 3,86 geriledi.

        BEDAŞ’tan yapılan açıklamada, “Şirket olarak en büyük önceliğimiz tüketicilerimize kesintisiz ve kaliteli hizmet sunmak, enerjinin devamlılığını sağlamak. Bu amaçla ekiplerimiz 7 gün 24 saat esası ile görev yapıyor. İstanbulluların enerji kesintisi yaşamaması için bayram boyunca planlı kesintilerimizi iptal ederken olası kesintilere hızla yanıt verebilmek için arıza onarım, bakım ekiplerimizi sahada göreve hazır beklettik. Bu arada tüketimin artması veya azalması durumlarına karşı yük dengeleri ve puantı canlı sistem üzerinden de takibe aldık. Kesintilere 1-2 dakika gibi bir sürede uzaktan çözüm üretmeye imkân sağlayan SCADA sistemimizde de nöbetçi ekiplerimiz görevlerinin başındaydı” denildi.

        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        13 il için turuncu uyarı! Karadeniz'de sel tehlikesi var
        13 il için turuncu uyarı! Karadeniz'de sel tehlikesi var
        10 dakika şarj ile 1200 km menzil
        10 dakika şarj ile 1200 km menzil
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi için Litvanya'ya gidiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi için Litvanya'ya gidiyor
        Makas kabusunda cinayete teşebbüse para cezası!
        Makas kabusunda cinayete teşebbüse para cezası!
        Ancelotti ile konuşması yayınlandı!
        Ancelotti ile konuşması yayınlandı!
        Elektrik tellerine asılan ayakkabılar şaşkına çevirdi!
        Elektrik tellerine asılan ayakkabılar şaşkına çevirdi!
        Beşiktaş'tan Onana için yeni teklif!
        Beşiktaş'tan Onana için yeni teklif!
        BBC'de skandal sonrası sunucu görevden alındı
        BBC'de skandal sonrası sunucu görevden alındı
        Galatasaray'da 'tango' zamanı!
        Galatasaray'da 'tango' zamanı!
        İşsizlik rakamları açıklandı
        İşsizlik rakamları açıklandı
        200 milyar dolarlık proje seti
        200 milyar dolarlık proje seti
        Benzin ve motorine zam geldi
        Benzin ve motorine zam geldi
        Belirti vermeden 20 yıl önce oluşuyor! Bunları yaparsanız engelleyebilirsiniz
        Belirti vermeden 20 yıl önce oluşuyor! Bunları yaparsanız engelleyebilirsiniz
        Sanat dünyasından Özkan Uğur'un ailesine taziye ziyareti
        Sanat dünyasından Özkan Uğur'un ailesine taziye ziyareti
        Ünlülerin Bodrum günlüğü
        Ünlülerin Bodrum günlüğü
        İklim Kliniği Bilim Kurulu Üyeleri uyardı! 2024 tarihteki en sıcak yıl mı?
        İklim Kliniği Bilim Kurulu Üyeleri uyardı! 2024 tarihteki en sıcak yıl mı?
        9 soruda maaş zamları
        9 soruda maaş zamları
        Apple'dan KDV zammı
        Apple'dan KDV zammı
        Vergi ve borç artışıyla harcamaya kuvvet
        Vergi ve borç artışıyla harcamaya kuvvet
        Denizi yok, mavi bayrağı var! Türkiye'de tek...
        Denizi yok, mavi bayrağı var! Türkiye'de tek...