Sosyal medya hesabının şifresini unutan da bayram ikramiyesini merak eden de 112'yi aradı

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Show Haber'den Meltem Bozbeyoğlu'nun haberine göre İstanbul Bağcılar'da bulunan bakkala üç gün önce bir hayırsever dükkandan içeri girdi.

KADIN ROBİN HOOD

Bakkaldan veresiye defterini isteyen kadın, muhtelif kişilerin toplam 8 bin liralık borcunu gördü. Bir seferde tüm borçları kapatan hayırsever kadın daha sonra sessizce dükkandan uzaklaştı.

"İLAÇ GİBİ GELDİ"

"Bir seferde o kadar parayı görünce çok şaşırdım. Bizim için ilaç oldu" diye konuşan Bakkal Doğan Bey, ilk işi müşterilerini arayarak 'borcunuz ödendi' müjdesini vermek oldu. Borcu sıfırlanan müşteriler ise "Bakkala geldik, hesabı sorduğunda ödendi dediğinde şaşırdık. Allah razı olsun" diye konuştu.