İstanbul baraj doluluk oranları yakından takip ediliyor. 16 milyonluk nüfusu ile Türkiye'nin en kalabalık şehri olan İstanbul'un su kaynakları olan barajların doluluk oranı yükseliyor. Son günlerdeki yağışların etkisiyle artan baraj doluluk oranlarındaki son durum İSKİ tarafından kamuoyuna duyuruldu. İşte, 1 Mayıs 2024 Çarşamba İstanbul baraj doluluk oranı grafiği...