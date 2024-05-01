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        Haberler Gündem İstanbul baraj doluluk oranı: 1 Mayıs 2024 son dakika İSKİ verileri ile İstanbul barajları doluluk oranları

        İstanbul baraj doluluk oranı son durum: 1 Mayıs İSKİ verileri ile İstanbul barajları doluluk oranları

        İstanbul barajları doluluk oranı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta sonu yaşanan yağışlar baraj seviyelerinde artışa neden oldu. İSKİ tarafından paylaşılan İstanbul baraj doluluk oranlarını haberimizde bir araya getirdik. İşte, 1 Mayıs 2024 güncel İSKİ verileri ile İstanbul baraj doluluk oranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2024 - 13:01 Güncelleme: 01.05.2024 - 13:01
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        İstanbul baraj doluluk oranları yakından takip ediliyor. 16 milyonluk nüfusu ile Türkiye'nin en kalabalık şehri olan İstanbul'un su kaynakları olan barajların doluluk oranı yükseliyor. Son günlerdeki yağışların etkisiyle artan baraj doluluk oranlarındaki son durum İSKİ tarafından kamuoyuna duyuruldu. İşte, 1 Mayıs 2024 Çarşamba İstanbul baraj doluluk oranı grafiği...

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        1 MAYIS 2024 İSKİ İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

        İstanbul baraj doluluk oranı son durum verileri İSKİ tarafından günlük olarak paylaşılıyor. İSKİ'nin yayınladığı grafiğe göre; dün yüzde 82,62 olarak açıklanan İstanbul'daki barajlarda doluluk oranı bugün yüzde 82,81'e yükseldi.

        Geçen yıl bugün ise baraj doluluk oranı yüzde 48,71 seviyesindeydi.

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        İSTANBUL'DAKİ BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI

        1 Mayıs 2024 Çarşamba günü itibarıyla İstanbul'da ayrı ayrı baraj doluluk oranları şu şekilde:

        Alibey Barajı yüzde 64,13

        Büyükçekmece Barajı yüzde 77,72

        Darlık Barajı yüzde 83,05

        Istrancalar Barajı yüzde 73,83

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        Elmalı Barajı yüzde 88,29

        Ömerli Barajı yüzde 92,15

        Pabuçdere Barajı yüzde 76,78

        Sazlıdere Barajı yüzde 61,77

        Terkos Barajı yüzde 91,87

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