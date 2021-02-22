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İstanbul baraj doluluk oranı 2021 güncel: İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç? 22 Şubat İSKİ verileri

İstanbul baraj doluluk oranları 22 Şubat 2021 günü vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ tarafından duyuruluyor. Son aylarda tehlikeli seviyelere düşmesinin ardından geçtiğimiz hafta yaşanan kar yağışı baraj seviyelerinde artışa neden oldu. Peki, İstanbul baraj doluluk oranları 2021 ne kadar? İşte İstanbul baraj doluluk oranı güncel İSKİ verileri

İstanbul baraj doluluk oranı 2021 güncel: İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç? 22 Şubat İSKİ verileri

2021 kış mevsiminin yağışsız geçiyor olması İstanbul'un en büyük problemi olan su problemini tekrar görünür hale getirdi. Ocak ayının ilk haftasında İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde 19'a kadar geriledi. Birkaç haftadır etkisini gösteren yağışlı hava sonrasında İstanbul barajlarının doluluk oranı merak konusu oldu. İstanbul barajlarının doluluk oranı ne? İşte İSKİ İstanbul baraj doluluk verileri güncel...

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2021

İstanbul baraj doluluk oranı son durum verileri İSKİ tarafından paylaşılıyor. Geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen kar yağışı ve sağanak yağış barajlardaki doluluk oranını da yüzde 51,33'e yükseltti. İstanbul'da üç gün aralıksız yağan kar yağışının da önümüzdeki günlerde karların erimesiyle etkisinin belli olacağı bekleniyor.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI SON DURUM

İSKİ verilerine göre, İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 51,33'e yükseldi.

Baraj doluluk oranı 9 Ocak'ta yüzde 19,16'ya düşmesi sonrasında sürekli artış kaydetti. Son dönem yağışlarının etkisiyle baraj doluluğu bir hafta içerisinde yüzde 4'ü geçen bir artış yaşandı.

Geçen yıl bugün baraj doluluk oranı yüzde 62,44 seviyesindeydi.

GÜN GÜN BARAJ DOLULUK ORANLARI

13 Şubat: Yüzde 46,11

14 Şubat: Yüzde 46,44

15 Şubat: Yüzde 47,20

16 Şubat: Yüzde 47,82

17 Şubat: Yüzde 48,28

18 Şubat: Yüzde 48,67

19 Şubat: Yüzde 49,16

20 Şubat: Yüzde 50,03

21 Şubat: Yüzde 50,56

HANGİ BARAJ NE KADAR DOLU?

22 Şubat itibarıyla İstanbul'da ayrı ayrı baraj doluluk oranları şöyle:

Ömerli Yüzde 60,31
Pabuçdere Yüzde 35,30
Sazlıdere Yüzde 27,47
Büyükçekmece Yüzde 54,63
Alibeyköy Yüzde 57,41
Terkos Yüzde 48,14
Kazandere Yüzde 59,49
Elmalı Yüzde 57,71
Darlık Yüzde 56,53
Istrancalar Yüzde 50,83

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