Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İstanbul barajları son 10 yılın en düşük seviyelerinde! 2023 Nisan ayı İstanbul baraj doluluk oranları

İstanbul barajlarındaki son durum, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklandı. İstanbul baraj doluluk oranlarının son 10 yılın en düşük seviyelerinde yer aldığı gözlemlendi. İşte Ömerli, Terkos, Darlık ve Elmalı barajlarındaki son durum...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI 2023 | İstanbul barajları son 10 yılın en düşük seviyelerinde! Barajlar yüzde kaç dolu?

    İstanbul baraj doluluk oranları, megakentte yaşayanlar tarafından merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) barajlardaki son durumu açıkladı. Kurak geçen kış mevsiminin ardından İstanbul, yağışlı günler geçirdi. Yağışların  Ömerli, Terkos, Darlık ve Elmalı barajlarına ne kadar katkı sağladığı merak edildi. İşte 2023 Nisan İstanbul'da baraj doluluk oranları...
  • İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI 2023 | İstanbul barajları son 10 yılın en düşük seviyelerinde! Barajlar yüzde kaç dolu?

    İSKİ BAŞKANI'NDAN BARAJ DOLULUK ORANI AÇIKLAMASI

    İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Vahit Doğan 6 Nisan'da yaptığı açıklamada İstanbul’daki barajların son durumunu açıkladı. İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Vahit Doğan, kentteki barajların doluluk oranlarını açıklayarak, yapılan çalışmaları anlattı. Barajlardaki suyun yüzde 41’lık bir seviyede olduğunu söyleyen Doğan, vatandaşları su kullanımı konusunda uyararak tasarruf yapma çağrısında bulundu.

     
  • İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI 2023 | İstanbul barajları son 10 yılın en düşük seviyelerinde! Barajlar yüzde kaç dolu?

    İSKİ'DEN İSTANBULLULARA SU TASARRUFU ÇAĞRISI

    Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte İstanbul’un barajlarındaki doluluk miktarı ve su sorunu yeniden gündeme geldi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdür Yardımcısı Vahit Doğan, kentteki barajların doluluk oranları ve yapılan çalışmalardan bahsetti. Barajlardaki suyun bugün itibarıyla yüzde 41 seviyesinde olduğunu söyleyen Doğan, İstanbulluları su kullanımı konusunda uyararak tasarruf yapmaya davet etti.
  • İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI 2023 | İstanbul barajları son 10 yılın en düşük seviyelerinde! Barajlar yüzde kaç dolu?

    NİSAN 2023 İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

    İstanbul baraj doluluk oranı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklandı. İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarının doluluk oranı %41.93 olarak ölçüldü. Kente su sağlayan barajlardaki doluluk seviyesi 5 ay sonra tekrar yüzde 40'ın üzerine çıkarak yüzde 41,93 olurken son 10 yılın en düşük seviyelerinde olmayı sürdürdü.
  • İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI 2023 | İstanbul barajları son 10 yılın en düşük seviyelerinde! Barajlar yüzde kaç dolu?

    SON 10 YILIN DOLULUK ORANI

    2013: 91.53

    2014: 33.48

    2015: 96.68

    2016: 87.12

    2017: 87.94

    2018: 91.13
  • İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI 2023 | İstanbul barajları son 10 yılın en düşük seviyelerinde! Barajlar yüzde kaç dolu?

    2019: 92.77

    2020: 70.31

    2021: 79.37

    2022: 88.32

    2023: 41.51
  • İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI 2023 | İstanbul barajları son 10 yılın en düşük seviyelerinde! Barajlar yüzde kaç dolu?
  • İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI 2023 | İstanbul barajları son 10 yılın en düşük seviyelerinde! Barajlar yüzde kaç dolu?
  • İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI 2023 | İstanbul barajları son 10 yılın en düşük seviyelerinde! Barajlar yüzde kaç dolu?

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.