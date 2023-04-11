İstanbul baraj doluluk oranları, megakentte yaşayanlar tarafından merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) barajlardaki son durumu açıkladı. Kurak geçen kış mevsiminin ardından İstanbul, yağışlı günler geçirdi. Yağışların Ömerli, Terkos, Darlık ve Elmalı barajlarına ne kadar katkı sağladığı merak edildi. İşte 2023 Nisan İstanbul'da baraj doluluk oranları...