İstanbul baraj doluluk oranı: İSKİ güncel 20 Kasım Baraj doluluk oranı nasıl, yüzde kaç?
İSKİ tarafından paylaşılan verilere göre, İstanbul baraj doluluk oranları belli oluyor. Son dönemlerin en yağışsız dönemi yaşanırken İstanbul'da baraj doluluk oranı nasıl sorusuna yanıt aranıyor. İSKİ'nin açıkladığı verilere göre, İstanbul barajlarının genel doluluk oranı 19 Kasım 2024 itibarıyla yüzde 27,92 olarak belirlendi. Peki 20 Kasım Baraj doluluk oranı nasıl, yüzde kaç?
İstanbul'da Kasım ayının sonlarına yaklaşırken, barajlardaki doluluk oranları kritik seviyelerde seyrediyor. Kış aylarındaki yağışların baraj seviyesini doldurması beklenirken henüz beklenen yağışlar yağmadı. İşte İstanbul baraj doluluk oranı
BARAJ DOLULUK ORANI NASIL?
20 KASIM 2024 BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ verilerine göre, baraj doluluk oranı 20 Kasım Çarşamba günü için yüzde 27,75 olarak ölçüldü.
İSKİ’nin son raporuna göre 20 Kasım barajlardaki doluluk oranları:
Ömerli Barajı yüzde 24,9
Darlık Barajı yüzde 29,56
Elmalı Barajı yüzde 50
Terkos Barajı yüzde 35,59
Alibey Barajı yüzde 6,51
Büyükçekmece Barajı yüzde 29,6
Sazlıdere Barajı yüzde 38,83
Istrancalar Barajı yüzde 41,36
Kazandere Barajı yüzde 8,24
Pabuçdere Barajı yüzde 5,76