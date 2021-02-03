2021 kış mevsiminin yağışsız geçiyor olması İstanbul'un en büyük problemi olan su problemini tekrar görünür hale getirdi. Ocak ayının ilk haftasında İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde 19'a kadar geriledi. Birkaç haftadır etkisini gösteren yağışlı hava sonrasında İstanbul barajlarının doluluk oranı merak konusu oldu. İstanbul barajlarının doluluk oranı ne? 3 Şubat 2021 baraj doluluk oranı İSKİ

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2021

İstanbul baraj doluluk oranı son durum verileri İSKİ tarafından paylaşılıyor. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen kar yağışı ve sağanak yağış barajlardaki doluluk oranını da yüzde %43,45'e yükseltti.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI SON DURUM

İSKİ verilerine göre, İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde %

%43,45'e yükseldi.

Baraj doluluk oranı 9 Ocak'ta yüzde 19,16'ya düşmesi sonrasında sürekli artış kaydetti. Son dönem yağışlarının etkisiyle baraj doluluğu 12 puandan fazla artış göstermiş oldu.

Geçen yıl bugün baraj doluluk oranı yüzde 57,35 seviyesindeydi.

GÜN GÜN BARAJ DOLULUK ORANLARI

17 Ocak: Yüzde 29,48

18 Ocak: Yüzde 30,10

19 Ocak: Yüzde 30,52

20 Ocak: Yüzde 30,77

21 Ocak: Yüzde 31,04

22 Ocak: Yüzde 31,39

23 Ocak Yüzde 31,89

24 Ocak Yüzde 32,38

25 Ocak Yüzde 32,78

26 Ocak Yüzde 33,37

27 Ocak: Yüzde 34,22

28 Ocak: Yüzde 36,96

29 Ocak: Yüzde 38,29

30 Ocak: Yüzde 38,86

31 Ocak: Yüzde 40,39

1 Şubat: Yüzde 41,30

2 Şubat Yüzde 42,63

HANGİ BARAJ NE KADAR DOLU?

3 Şubat itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

Ömerli Yüzde

47,37

Pabuçdere Yüzde 21,80

Sazlıdere Yüzde 20,21

Büyükçekmece Yüzde 45,39

Alibeyköy Yüzde 52,41

Terkos Yüzde 41,77

Kazandere Yüzde 70,52

Elmalı Yüzde 50,36

Darlık Yüzde 54,88

Istrancalar Yüzde 93,82