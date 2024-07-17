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        Haberler Bilgi Gündem İstanbul baraj doluluk oranı son dakika: 17 Temmuz 2024 son dakika İSKİ verileri ile İstanbul barajları doluluk oranları

        İstanbul baraj doluluk oranı son durum: 17 Temmuz İSKİ verileri ile İstanbul barajları doluluk oranları

        İstanbul baraj doluluk oranı, kavurucu sıcaklardan sonra gündeme geldi. İSKİ, 10 barajdaki son durumu paylaştı ve İstanbul barajlarındaki anlık durum netleşti. İşte, 17 Temmuz 2024 Çarşamba güncel İSKİ verileri ile İstanbul baraj doluluk oranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.07.2024 - 14:31 Güncelleme: 17.07.2024 - 14:31
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        Türkiye kavurucu sıcaklardan geçiyor. Ülkeye giriş yapan Afrika sıcaklıkları ile beraber önümüzdeki günlerde sıcaklığın daha da yükselmesi bekleniyor. Bu nedenle İstanbul barajlarındaki son durum merak ediliyor. İşte, 17 Temmuz 2024 Çarşamba İstanbul baraj doluluk oranı grafiği...

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        17 TEMMUZ 2024 ÇARŞAMBA İSKİ İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

        İstanbul baraj doluluk oranı son durum verileri İSKİ tarafından günlük olarak paylaşılıyor. İSKİ'nin yayınladığı grafiğe göre; 17 Temmuz günü barajların doluluk oranı yüzde 63,55 olarak ölçüldü.

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        İSTANBUL'DAKİ BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI

        17 Temmuz 2024 Çarşamba günü itibarıyla İstanbul'da ayrı ayrı baraj doluluk oranları şu şekilde:

        Ömerli 71.15

        Darlık 64.48

        Elmalı 65.42

        Terkos 75.87

        Alibey 33.04

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        Büyükçekmece 59.87

        Sazlıdere 55.21

        Istrancalar 37.04

        Kazandere 38.78

        Pabuçdere 46.74

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