Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem İstanbul baraj doluluk oranları 1 Eylül 2024: İSKİ verileriyle İstanbul'da hangi baraj yüzde kaç dolu, ne kadar su kaldı?

        İstanbul barajları alarm veriyor! 1 Eylül 2024 İstanbul baraj doluluk oranları

        Birkaç haftadır etkisini gösteren sağanak yağışlara rağmen İstanbul barajlarında durum hâlâ kritik. Yüzde 50'nin altına düşen doluluk oranı; kurak yaz, hızlı buharlaşma ve bilinçsiz su tüketimi gibi nedenlerle gerilemeye devam ediyor. Peki, 1 Eylül 2024 İstanbul barajlarında son durum nedir? Hangi barajda, yüzde kaç su kaldı? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.09.2024 - 13:00 Güncelleme: 01.09.2024 - 13:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İstanbul barajları giderek kuruyor. Geçtiğimiz günlerde yüzde 51 olan genel baraj doluluk oranı yüzde 46,56'ya kadar geriledi. Öyle ki bazı barajlarda oran yüzde 13'e kadar düştü. Son zamanlarda Türkiye'de ve özellikle İstanbul'da yağışlar kendini gösterse de barajlardaki alarm durumu devam ediyor. Peki, 1 Eylül 2024 İstanbul barajlarında son durum nedir? İşte, detaylar...

        2

        1 EYLÜL 2024 İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM

        Son verilere göre İstanbul barajlarında doluluk oranları ise şöyle:

        Ömerli Barajı yüzde 45,45

        Terkos Barajı yüzde 60.76

        Büyükçekmece Gölü yüzde 46,28

        Darlık Barajı yüzde 51,61

        Alibey Barajı yüzde 14,43

        3

        Sazlıdere Barajı yüzde 50,7

        Kazandere Barajı yüzde 13,24

        Papuçdere yüzde 26,17

        Elmalı Barajı yüzde 57,6

        Istrancalar Barajı ise yüzde 23,42

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da aralıklarla kuvvetli yağış etkili oluyor: AKOM'dan uyarı
        İstanbul'da aralıklarla kuvvetli yağış etkili oluyor: AKOM'dan uyarı
        Vergi yüzsüzleri listesi açıklanacak
        Vergi yüzsüzleri listesi açıklanacak
        Yeni tanıştığı kız arkadaşına kabusu yaşattı: Bir anlık dalgınlıkla yakalandı
        Yeni tanıştığı kız arkadaşına kabusu yaşattı: Bir anlık dalgınlıkla yakalandı
        "Uçuşa gidiyorum" diyerek ameliyata girdi, hayatını kaybetti!
        "Uçuşa gidiyorum" diyerek ameliyata girdi, hayatını kaybetti!
        Gözler Putin'in Moğolistan ziyaretinde
        Gözler Putin'in Moğolistan ziyaretinde
        Çocukları çuvala koyup motosikletle taşıdılar!
        Çocukları çuvala koyup motosikletle taşıdılar!
        Amcası azmettirdi! İstanbul'un göbeğinde kan davası cinayeti
        Amcası azmettirdi! İstanbul'un göbeğinde kan davası cinayeti
        Binlerce kişiden Netanyahu hükümetine istifa çağrısı
        Binlerce kişiden Netanyahu hükümetine istifa çağrısı
        "Sabrımın sonundayım"
        "Sabrımın sonundayım"
        Bu resimde biri saklanıyor!
        Bu resimde biri saklanıyor!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i
        İşte Beşiktaş'ın 11'i
        9 hayalet gezegene ne oldu?
        9 hayalet gezegene ne oldu?
        Penaltılar için flaş yorum!
        Penaltılar için flaş yorum!
        TSK tarihinde bir ilk!
        TSK tarihinde bir ilk!
        Bedava bilet işe yaradı
        Bedava bilet işe yaradı
        Paralimpik'te tarihi başarı!
        Paralimpik'te tarihi başarı!
        Psikolojiniz bağırsaklarınızı yönetiyor olabilir!
        Psikolojiniz bağırsaklarınızı yönetiyor olabilir!
        "10 bölüm zor dayandık"
        "10 bölüm zor dayandık"
        "Pansuman"
        "Pansuman"
        İşte 800 metre uzunluğundaki apartman bloğu!
        İşte 800 metre uzunluğundaki apartman bloğu!