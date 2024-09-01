İstanbul barajları alarm veriyor! 1 Eylül 2024 İstanbul baraj doluluk oranları
Birkaç haftadır etkisini gösteren sağanak yağışlara rağmen İstanbul barajlarında durum hâlâ kritik. Yüzde 50'nin altına düşen doluluk oranı; kurak yaz, hızlı buharlaşma ve bilinçsiz su tüketimi gibi nedenlerle gerilemeye devam ediyor. Peki, 1 Eylül 2024 İstanbul barajlarında son durum nedir? Hangi barajda, yüzde kaç su kaldı? İşte, detaylar...
İstanbul barajları giderek kuruyor. Geçtiğimiz günlerde yüzde 51 olan genel baraj doluluk oranı yüzde 46,56'ya kadar geriledi. Öyle ki bazı barajlarda oran yüzde 13'e kadar düştü. Son zamanlarda Türkiye'de ve özellikle İstanbul'da yağışlar kendini gösterse de barajlardaki alarm durumu devam ediyor. Peki, 1 Eylül 2024 İstanbul barajlarında son durum nedir? İşte, detaylar...
1 EYLÜL 2024 İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM
Son verilere göre İstanbul barajlarında doluluk oranları ise şöyle:
Ömerli Barajı yüzde 45,45
Terkos Barajı yüzde 60.76
Büyükçekmece Gölü yüzde 46,28
Darlık Barajı yüzde 51,61
Alibey Barajı yüzde 14,43
Sazlıdere Barajı yüzde 50,7
Kazandere Barajı yüzde 13,24
Papuçdere yüzde 26,17
Elmalı Barajı yüzde 57,6
Istrancalar Barajı ise yüzde 23,42