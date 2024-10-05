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        Haberler Bilgi Gündem İstanbul baraj doluluk oranları 5 Ekim 2024: Alibeyköy, Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos barajlarında son durum

        İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 37'ye kadar düştü! 5 Ekim İstanbul barajlarında son durum

        İstanbul barajları giderek kuruyor. Geçtiğimiz günlerde yaşanan sağanak yağışlar barajları doldurmaya yetmedi. İSKİ verilerine göre barajların doluluk oranı yüzde 40'ın altına düşerek yüzde 37.20 olarak ölçüldü. İşte, 5 Ekim Cumartesi İstanbul barajlarında son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2024 - 17:39 Güncelleme: 05.10.2024 - 17:39
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        Her geçen gün Türkiye'nin dört bir yanından çekilen sular veya kuruyan göllerin haberi geliyor. İstanbul'da da durum çok iç açıcı değil. İSKİ'nin güncel verilerine göre; İstanbul'da genel baraj doluluk oranı yüzde 37,20'ye geriledi. Bazı barajlar kritik seviyeyi bile geçti. İşte, 5 Ekim Cumartesi İstanbul barajlarında son durum...

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        5 EKİM İSTANBUL'UN BARAJLARINDAKİ DOLULUK ORANLARI

        Ömerli: Yüzde 29.68

        Darlık: Yüzde 41.72

        Elmalı: Yüzde 55.73

        Terkos: Yüzde 55.2

        Alibeyköy: Yüzde 8.04

        3

        Büyükçekmece: Yüzde 39.71

        Sazlıdere: Yüzde 47,63

        Istrancalar: Yüzde 17.76

        Kazandere: Yüzde 4.93

        Papuçdere: Yüzde 18.27

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