Her geçen gün Türkiye'nin dört bir yanından çekilen sular veya kuruyan göllerin haberi geliyor. İstanbul'da da durum çok iç açıcı değil. İSKİ'nin güncel verilerine göre; İstanbul'da genel baraj doluluk oranı yüzde 37,20'ye geriledi. Bazı barajlar kritik seviyeyi bile geçti. İşte, 5 Ekim Cumartesi İstanbul barajlarında son durum...