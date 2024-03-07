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        Haberler Gündem İstanbul baraj doluluk oranları son durum: İSKİ verileri ile 7 Mart 2024 Perşembe İstanbul barajları doluluk oranı

        İSKİ grafiği ile 7 Mart 2024 Perşembe bugün İstanbul barajları doluluk oranı

        İstanbul baraj doluluk oranı son dakika verileri İSKİ tarafından her gün açıklanıyor. Geçtiğimiz aylarda barajların alarm vermesi İstanbulluları korkuttu. Bahar mevsimine girilip yağışların azalmasıyla barajlar doluluk oranlarındaki son durum araştırması sıklaştı. İşte, İSKİ grafiği ile 7 Mart 2024 Perşembe bugün İstanbul barajları doluluk oranı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2024 - 10:01 Güncelleme: 07.03.2024 - 10:01
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        İstanbul barajlarının 2023 yılının Kasım ayında yüzde 16'ya kadar düşmesiyle alarm verildi. Ancak kış mevsiminde yaşanan kar ve yağmur yağışları tabloyu tersine döndürdü. İstanbul baraj doluluk oranı tablosu olumlu seyrini koruyor. İşte, güncel İSKİ verileriyle 7 Mart Perşembe bugünkü baraj doluluk oranı..

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        7 MART İSKİ İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

        İstanbul baraj doluluk oranı son durum verileri İSKİ tarafından günlük olarak paylaşılıyor. İSKİ'nin yayınladığı grafiğe göre; İstanbul'daki barajlarda doluluk oranını yüzde 75,94 olarak kaydedildi.

        Geçen yıl bugün ise baraj doluluk oranı yüzde 35,34 seviyesindeydi.

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        İSTANBUL'DAKİ BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI

        7 Mart 2024 itibarıyla İstanbul'da ayrı ayrı baraj doluluk oranları şöyle:

        Alibey Barajı yüzde 70,11

        Büyükçekmece Barajı yüzde 73,45

        Darlık Barajı yüzde 87,63

        Istrancalar Barajı yüzde 39,82

        Kazandere Barajı yüzde 58,62

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        Elmalı Barajı yüzde 89,21

        Ömerli Barajı yüzde 87,37

        Pabuçdere Barajı yüzde 58,66

        Sazlıdere Barajı yüzde 57,08

        Terkos Barajı yüzde 74,61

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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