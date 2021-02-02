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İstanbul Barajlar doluluk oranı 3 Şubat 2021 - Barajlar yüzde kaç dolu? Açıklandı...

Yurt genelinde bu yıl meydana gelen kuraklık nedeniyle barajların doluluk oranları da oldukça merak konusu oldu. 16 milyondan fazla vatandaşımızı yakından ilgilendiren konuya ilişkin İstanbul barajlar doluluk oranlarını derledik. İşte ayrıntılar...

İstanbul Barajlar doluluk oranı 3 Şubat 2021 - Barajlar yüzde kaç dolu? Açıklandı...

İstanbul baraj doluluk oranı son durum verileri İSKİ tarafından paylaşılıyor. Geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen kar yağışı ve sağanak yağış barajlardaki doluluk oranını da yüzde 42,63 'e yükseltti.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI SON DURUM

İSKİ verilerine göre, İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 42,63 'e yükseldi.

Baraj doluluk oranı 9 Ocak'ta yüzde 19,16'ya düşmesi sonrasında sürekli artış kaydetti. Son dönem yağışlarının etkisiyle baraj doluluğu 12 puandan fazla artış göstermiş oldu.

Geçen yıl bugün baraj doluluk oranı yüzde 57,23 seviyesindeydi.

GÜN GÜN BARAJ DOLULUK ORANLARI

24 Ocak: Yüzde 32,38

25 Ocak: Yüzde 32,78

26 Ocak: Yüzde 33,37

27 Ocak: Yüzde 34,22

28 Ocak: Yüzde 36,96

29 Ocak: Yüzde 38,29

30 Ocak: Yüzde 38,86

31 Ocak: Yüzde 40,39

1 Şubat: Yüzde 41,30

HANGİ BARAJ NE KADAR DOLU?

1 Şubat itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

-Ömerli Barajı doluluk oranı yüzde 45.76
-Papuçdere barajı doluluk oranı yüzde 13.51
-Büyükçekmece barajı doluluk oranı yüzde 44.33
-Alibeyköy barajı doluluk oranı yüzde 52,07
-Terkos barajı doluluk oranı yüzde 40.67
-Kazandere barajı doluluk oranı yüzde 48.56
-Elmalı barajı doluluk oranı yüzde 49.74
-Darlık barajı doluluk oranı yüzde 54.69
-Istrancalar barajı doluluk oranı yüzde 63.62

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