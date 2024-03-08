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        Haberler Gündem İstanbul barajları doluluk oranı: 8 Mart 2024 İSKİ grafiği ile İstanbul barajları doluluk oranı son durum

        İstanbul barajları doluluk oranı: 8 Mart 2024 İSKİ grafiği ile barajlardaki son durum

        İstanbul baraj doluluk oranları her gün İSKİ tarafından paylaşılıyor. Son zamanlarda kurak günler geçiren Megakente yağmur geri döndü. Yaşanan yağış ile beraber barajlardaki son durum araştırması yeniden hız kazandı. İşte, İSKİ grafiği ile 8 Mart 2024 Cuma bugün İstanbul barajları doluluk oranı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2024 - 12:02 Güncelleme: 08.03.2024 - 12:02
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        İstanbul barajlarının geçtiğimiz aylarda alarm veren korkutucu tablosu tersine döndü. İstanbul'da geçtiğimiz kasım ayında yüzde 16'ya kadar düşen baraj doluluk oranları yağışların ardından yükseldi. İşte, güncel İSKİ grafiği ile 8 Mart 2024 Cuma bugünkü baraj doluluk oranı..

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        8 MART İSKİ İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

        İstanbul baraj doluluk oranı son durum verileri İSKİ tarafından günlük olarak paylaşılıyor. İSKİ'nin yayınladığı grafiğe göre; İstanbul'daki barajlarda doluluk oranını yüzde 75,98 olarak kaydedildi.

        Geçen yıl bugün ise baraj doluluk oranı yüzde 35,38 seviyesindeydi.

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        İSTANBUL'DAKİ BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI

        8 Mart 2024 itibarıyla İstanbul'da ayrı ayrı baraj doluluk oranları şöyle:

        Alibey Barajı yüzde 69,64

        Büyükçekmece Barajı yüzde 73,45

        Darlık Barajı yüzde 87,20

        Istrancalar Barajı yüzde 36,09

        Kazandere Barajı yüzde 58,62

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        Elmalı Barajı yüzde 88,79

        Ömerli Barajı yüzde 87,37

        Pabuçdere Barajı yüzde 58,58

        Sazlıdere Barajı yüzde 57,37

        Terkos Barajı yüzde 74,79

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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