İstanbul barajları doluluk oranları son durum: 12 Mart Salı İSKİ verileri ile İstanbul baraj doluluk oranı
İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ verileri ile belli oluyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi her gün barajlardaki son durumu kamuoyu ile paylaşıyor. Yaşanan yağışlarla beraber İstanbul barajlarında su oranı yükseliyor. İşte, İSKİ grafiği ile 12 Mart 2024 Salı bugün İstanbul barajları doluluk oranı
İstanbul baraj doluluk oranlarındaki son durum araştırılıyor. İstanbul barajlarının geçtiğimiz aylarda alarm veren korkutucu tablosu tersine döndü. 16 milyonun yaşadığı Megakentte geçtiğimiz kasım ayında yüzde 16'ya kadar düşen baraj doluluk oranları yükselmeye başladı. İşte, güncel İSKİ verileri ile 12 Mart 2024 Salı bugünkü İstanbul baraj doluluk oranı..
12 MART İSKİ İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul baraj doluluk oranı son durum verileri İSKİ tarafından günlük olarak paylaşılıyor. İSKİ'nin yayınladığı grafiğe göre; İstanbul'daki barajlarda doluluk oranını yüzde 76,76 olarak kaydedildi.
Geçen yıl bugün ise baraj doluluk oranı yüzde 35,39 seviyesindeydi.
İSTANBUL'DAKİ BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI
12 Mart 2024 Salı günü itibarıyla İstanbul'da ayrı ayrı baraj doluluk oranları şöyle:
Alibey Barajı yüzde 69,54
Büyükçekmece Barajı yüzde 73,82
Darlık Barajı yüzde 86,61
Istrancalar Barajı yüzde 60,99
Kazandere Barajı yüzde 60,06