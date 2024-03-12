Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul barajları doluluk oranları son durum: 12 Mart 2024 Salı İSKİ verileri ile İstanbul baraj doluluk oranı

        İstanbul barajları doluluk oranları son durum: 12 Mart Salı İSKİ verileri ile İstanbul baraj doluluk oranı

        İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ verileri ile belli oluyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi her gün barajlardaki son durumu kamuoyu ile paylaşıyor. Yaşanan yağışlarla beraber İstanbul barajlarında su oranı yükseliyor. İşte, İSKİ grafiği ile 12 Mart 2024 Salı bugün İstanbul barajları doluluk oranı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2024 - 12:54 Güncelleme: 12.03.2024 - 12:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İstanbul baraj doluluk oranlarındaki son durum araştırılıyor. İstanbul barajlarının geçtiğimiz aylarda alarm veren korkutucu tablosu tersine döndü. 16 milyonun yaşadığı Megakentte geçtiğimiz kasım ayında yüzde 16'ya kadar düşen baraj doluluk oranları yükselmeye başladı. İşte, güncel İSKİ verileri ile 12 Mart 2024 Salı bugünkü İstanbul baraj doluluk oranı..

        2

        12 MART İSKİ İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

        İstanbul baraj doluluk oranı son durum verileri İSKİ tarafından günlük olarak paylaşılıyor. İSKİ'nin yayınladığı grafiğe göre; İstanbul'daki barajlarda doluluk oranını yüzde 76,76 olarak kaydedildi.

        Geçen yıl bugün ise baraj doluluk oranı yüzde 35,39 seviyesindeydi.

        3

        İSTANBUL'DAKİ BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI

        12 Mart 2024 Salı günü itibarıyla İstanbul'da ayrı ayrı baraj doluluk oranları şöyle:

        Alibey Barajı yüzde 69,54

        Büyükçekmece Barajı yüzde 73,82

        Darlık Barajı yüzde 86,61

        Istrancalar Barajı yüzde 60,99

        Kazandere Barajı yüzde 60,06

        4

        Elmalı Barajı yüzde 89,38

        Ömerli Barajı yüzde 87,45

        Pabuçdere Barajı yüzde 59,67

        Sazlıdere Barajı yüzde 57,75

        Terkos Barajı yüzde 77,14

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Firari anne ve oğlu için iade talepnamesi!
        Firari anne ve oğlu için iade talepnamesi!
        Eski İYİ Partili vekile bıçaklı saldırı!
        Eski İYİ Partili vekile bıçaklı saldırı!
        Cari açıkta sert düşüş
        Cari açıkta sert düşüş
        Fenerbahçe'de sakatların son durumu!
        Fenerbahçe'de sakatların son durumu!
        11 ödül 1 milyar dolar hasılat
        11 ödül 1 milyar dolar hasılat
        2023 göçmenler için en ölümcül yıl oldu
        2023 göçmenler için en ölümcül yıl oldu
        "Anadolu takımı oldu!"
        "Anadolu takımı oldu!"
        Uyarıları dikkate almamış!
        Uyarıları dikkate almamış!
        Alperen'in son durumu belli oldu
        Alperen'in son durumu belli oldu
        Görüntüler ortaya çıktı! Beton mikseri çok sayıda aracı biçti
        Görüntüler ortaya çıktı! Beton mikseri çok sayıda aracı biçti
        Borsada ilginç hisse geri alımları
        Borsada ilginç hisse geri alımları
        Sosyal medyadaki tartışma cinayetle bitti!
        Sosyal medyadaki tartışma cinayetle bitti!
        Prof. Dr. Görür'den İzmir uyarısı: 1.8 milyon ton dinamit patlamasına eşdeğer!
        Prof. Dr. Görür'den İzmir uyarısı: 1.8 milyon ton dinamit patlamasına eşdeğer!
        Annesini defalarca bıçakladı! Böyle evlat olmaz olsun!
        Annesini defalarca bıçakladı! Böyle evlat olmaz olsun!
        Depozito İade Noktaları tüketicilerin uğrak yeri olacak
        Depozito İade Noktaları tüketicilerin uğrak yeri olacak
        Bahar Öztan'ın entübe edildiği iddia edildi
        Bahar Öztan'ın entübe edildiği iddia edildi
        İşte Cimbom'un sırrı!
        İşte Cimbom'un sırrı!
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        İstihdama 206 milyar TL destek
        İstihdama 206 milyar TL destek