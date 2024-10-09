İstanbul barajları kuruyor! 9 Ekim 2024 İstanbul baraj doluluk oranlarında son durum
İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlarda kalan su miktarı yüzde 36,22'ye kadar indi. İSKİ'ye göre; İstanbul barajlarındaki su miktarı yılın 10 ayında en düşük seviyeye ulaştı. Bu yıl şu ana kadar barajlara düşen yağış miktarı metrekare başına 460,85 kilogramla son 10 senenin en düşüğü oldu. İşte, 9 Ekim 2024 İstanbul barajlarında son durum...
İstanbul barajları kuruyor. 9 Ekim itibarıyla İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 36,22'ye kadar indi. Kentte günlük su tüketimi, 7 Ekim itibarıyla 3 milyon 204 bin metreküp olarak ölçüldü. Su miktarın 2 milyon 312 bin metreküpü barajlardan, 892 bin metreküpü ise regülatörlerden sağlandı. İşte, 9 Ekim 2024 İstanbul barajlarında son durum...
9 EKİM İSTANBUL BARAJLARINDAKİ SON DURUM NEDİR?
İşte, İstanbul barajlarının doluluk oranları;
Ömerli: Yüzde 28.67
Darlık: Yüzde 40.66
Elmalı: Yüzde 55.89
Terkos: Yüzde 51.88
Alibeyköy: Yüzde 7.3
Büyükçekmece: Yüzde 38.85
Sazlıdere: Yüzde 47.26
Istrancalar: Yüzde 19.68
Kazandere: Yüzde 4.13
Papuçdere: Yüzde 16.61
SON 10 YILIN DOLULUK ORANLARI
8 Ekim 2014 - yüzde 22,15
8 Ekim 2015 - yüzde 67,27
8 Ekim 2016 - yüzde 43,53
8 Ekim 2017 - yüzde 55,01
8 Ekim 2018 - yüzde 54,19
8 Ekim 2019 - yüzde 47,29
8 Ekim 2020 - yüzde 34,73
8 Ekim 2021 - yüzde 49,12
8 Ekim 2022 - yüzde 46,37
8 Ekim 2023 - yüzde 23,01
8 Ekim 2024 yüzde 36,48 (9 Ekim'de 36,22.)