İstanbul barajları her gün biraz daha kuruyor. 20 Ekim itibarıyla İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 33,77'ye kadar indi. Kentte günlük su tüketimi, 7 Ekim itibarıyla 3 milyon 204 bin metreküp olarak ölçüldü. İşte, İstanbul barajlarındaki güncel doluluk oranları...