İstanbul barajlarından kötü haber! 20 Ekim 2024 İstanbul baraj doluluk oranlarında son durum
İstanbul barajlarında durum giderek kritik bir hal alıyor. İSKİ tarafından açıklanan son duruma göre; genel doluluk oranı yüzde 33,77'ye kadar düştü. Bazı barajlarda su seviyesi yüzde 10'un altına kadar geriledi. İşte, 20 Ekim 2024 İstanbul barajlarında son durum...
İstanbul barajları her gün biraz daha kuruyor. 20 Ekim itibarıyla İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 33,77'ye kadar indi. Kentte günlük su tüketimi, 7 Ekim itibarıyla 3 milyon 204 bin metreküp olarak ölçüldü. İşte, İstanbul barajlarındaki güncel doluluk oranları...
20 EKİM İSTANBUL BARAJLARINDAKİ SON DURUM NEDİR?
İşte, İstanbul barajlarının doluluk oranları;
Ömerli: Yüzde 27.16
Darlık: Yüzde 37.39
Elmalı: Yüzde 54.9
Terkos: Yüzde 47.65
Alibeyköy: Yüzde 6.69
Büyükçekmece: Yüzde 36.33
Sazlıdere: Yüzde 45.47
Istrancalar: Yüzde 26.82
Kazandere: Yüzde 3.39
Papuçdere: Yüzde 12.74
SON 10 YILIN DOLULUK ORANLARI
8 Ekim 2014 - yüzde 22,15
8 Ekim 2015 - yüzde 67,27
8 Ekim 2016 - yüzde 43,53
8 Ekim 2017 - yüzde 55,01
8 Ekim 2018 - yüzde 54,19
8 Ekim 2019 - yüzde 47,29
8 Ekim 2020 - yüzde 34,73
8 Ekim 2021 - yüzde 49,12
8 Ekim 2022 - yüzde 46,37
8 Ekim 2023 - yüzde 23,01
8 Ekim 2024 yüzde 36,48 (9 Ekim'de 36,22.)