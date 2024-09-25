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        Haberler Bilgi Gündem İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 40'ın altına düştü! 25 Eylül İstanbul barajlarında son durum

        İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 40'ın altına düştü! 25 Eylül İstanbul barajlarında son durum

        İstanbul'da son günlerde etkili olan sağanak yağışlara rağmen baraj göllerindeki su seviyesinin düşüşü sürüyor. İSKİ verilerine göre barajların doluluk oranı yüzde 40'ın altına düşerek yüzde 39.84 olarak ölçüldü. Hatta Kazandere Barajı yüzde 6'ya kadar geriledi! İşte, 25 Eylül Çarşamba İstanbul barajlarında son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2024 - 14:27 Güncelleme: 25.09.2024 - 14:57
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        İstanbul barajlarındaki doluluk oranı giderek düşüyor. Mega kentte yer alan 10 barajın 8'inde su seviyesi yüzde 50'nin altına düştü. Hatta Alibeyköy ve Kazandere barajları yüzde 10'nun bile altına geriledi! İşte, 25 Eylül Çarşamba İstanbul barajlarında son durum...

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        25 EYLÜL İSTANBUL'UN BARAJLARINDAKİ DOLULUK ORANLARI

        Ömerli: Yüzde 32.84

        Darlık: Yüzde44.59

        Elmalı: Yüzde 56.82

        Terkos: Yüzde 56.2

        Alibeyköy: Yüzde 9.73

        Büyükçekmece: Yüzde 41.49

        Sazlıdere: Yüzde 48.42

        Istrancal: Yüzde 33.92

        Kazande: Yüzde 6.26

        Papuçde: Yüzde 22.05

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        ÖMERLİ BARAJINDAKİ AZALAN SU SEVİYESİ GÖRÜNTÜLENDİ

        AA ekibi, İstanbula su sağlayan barajlardan Ömerliyi görüntüledi. Kentin önemli su kaynaklarından olan Ömerlide ise doluluk oranının 32,84'e gerilemesi nedeniyle göldeki su seviyesindeki azalma dikkati çekti.

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        ALİBEYKÖY BARAJINDA DA DURUM İYİ DEĞİL

        Aylardır düşük seviyede seyreden doluluk oranı Alibeyköy barajında yüzde 10'un altına indi. Bugün itibariyle doluluk oranı yüzde 9.73 olarak ölçüldü. Baraj gölündeki su seviyesi artık tahliye kapaklarından onlarca metre geride kaldı.

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