Baraj doluluk oranları düşüyor! 10 Ağustos İSKİ verileri ile İstanbul barajları doluluk oranları
Türkiye kavurucu sıcaklardan geçiyor. Yaz mevsimiyle beraber, baraj doluluk oranları da düşmeye başladı. İstanbul'un bazı barajlarında seviye yüzde 20'lere kadar indi! Peki, İstanbul barajlarında son durum nedir? İşte, 10 Ağustos 2024 Cuma güncel İSKİ verileri ile İstanbul baraj doluluk oranı...
Yaz aylarıyla beraber, barajlardaki doluluk oranları düşmeye başladı. Yaz başında İstanbul'daki baraj doluluk oranları 60-70 iken, yüksek seyreden sıcaklardan sonra bu rakam yüzde 50'ye kadar düştü. İşte, 10 Ağustos 2024 Cuma İstanbul baraj doluluk oranı grafiği...
10 AĞUSTOS 2024 CUMARTESİ İSKİ İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul baraj doluluk oranı son durum verileri İSKİ tarafından günlük olarak paylaşılıyor. İSKİ'nin yayınladığı grafiğe göre; 10 Ağustos günü barajların doluluk oranı yüzde 55,65 olarak ölçüldü.
İSTANBUL'DAKİ BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI
10 Ağustos 2024 Cumartesi günü itibarıyla İstanbul'da ayrı ayrı baraj doluluk oranları şu şekilde:
Ömerli 59,61
Darlık 58,59
Elmalı 61,79
Terkos 69,62
Alibey 23,31