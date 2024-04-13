Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul barajlarında son durum! 13 Nisan Cumartesi güncel baraj doluluk oranları

        İstanbul barajlarında son durum! 13 Nisan Cumartesi güncel baraj doluluk oranları

        İstanbul'da baraj doluluk oranları, 16 milyon nüfuslu bu büyük şehirdeki en önemli konulardan biri olarak dikkatle izleniyor. Geçtiğimiz aylarda yaşanan kuraklık sonrası, İstanbul barajlarının su seviyeleri artış göstermeye devam ediyor. İşte, 13 Nisan 2024 tarihinde İstanbul barajlarının doluluk oranlarına dair güncel İSKİ verileri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.04.2024 - 10:55 Güncelleme: 13.04.2024 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), barajlardaki su seviyelerini her gün kamuoyu ile paylaşıyor. Yakın geçmişte ciddi düşüşler yaşayarak tehlike sinyalleri veren İstanbul barajlarının doluluk oranları artış gösteriyor. İşte, 13 Nisan Cumartesi günü itibarıyla İSKİ'nin yayınladığı verilere göre İstanbul'daki barajların doluluk oranları...

        2

        13 NİSAN CUMARTESİ BARAJ DOLULUK ORANLARI

        İSKİ her gün barajların güncel doluluk oranlarını paylaşıyor. İSKİ'nin bugün yayınladığı verilere göre İstanbul'da baraj doluluk oranları yüzde 81.52 seviyelerine ulaşmış durumda.

        Geçen sene bugün ise baraj doluluk oranı yüzde 44.38 seviyesindeydi.

        3

        İSTANBUL'DAKİ BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI

        Alibey: 67,1

        Büyükçekmece: 76,41

        Darlık: 86,99

        Elmalı: 88,79

        Istrancalar: 43,69

        4

        Kazandere: 75,06

        Pabuçdere: 74,77

        Sazlıdere: 60,27

        Terkos: 86,19

        Ömerli: 91,99

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        1 kişi yaşamını yitirdi, yaralılar var! Tahliyeler sürüyor... Teleferik faciası!
        1 kişi yaşamını yitirdi, yaralılar var! Tahliyeler sürüyor... Teleferik faciası!
        Bayram dönüşü! Ağır vasıtalara istisna
        Bayram dönüşü! Ağır vasıtalara istisna
        Dünyadan İsrail, İran ve Filistin uyarısı: Bölgeye gitmeyin
        Dünyadan İsrail, İran ve Filistin uyarısı: Bölgeye gitmeyin
        İşte Santos'un 11'i!
        İşte Santos'un 11'i!
        Altın vize: Neden bazı ülkeler uygulamadan vazgeçiyor?
        Altın vize: Neden bazı ülkeler uygulamadan vazgeçiyor?
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 bölgede sağanak!
        Hamilelikte doğru sanılan 10 hurafe
        Hamilelikte doğru sanılan 10 hurafe
        Ünlü moda tasarımcısı Roberto Cavalli hayatını kaybetti
        Ünlü moda tasarımcısı Roberto Cavalli hayatını kaybetti
        Gelinle damada 2 milyon lira takıldı
        Gelinle damada 2 milyon lira takıldı
        Kahve zincirine silahlı ve taşlı saldırı
        Kahve zincirine silahlı ve taşlı saldırı
        Fırtına'ya evinde şok!
        Fırtına'ya evinde şok!
        "Neden kaçtığımı anladınız mı?"
        "Neden kaçtığımı anladınız mı?"
        İran İsrail'e misilleme saldırısı düzenleyecek mi?
        İran İsrail'e misilleme saldırısı düzenleyecek mi?
        Nuri Alço'dan haber var
        Nuri Alço'dan haber var
        Sürücünün öldüğü an kamerada!
        Sürücünün öldüğü an kamerada!
        Rusya'dan kıtalararası balistik füze denemesi
        Rusya'dan kıtalararası balistik füze denemesi
        Ölü doğan bebeklerini boş araziye gömdüler
        Ölü doğan bebeklerini boş araziye gömdüler
        Fenerbahçe Alagöz finalde!
        Fenerbahçe Alagöz finalde!
        TRT Arapça ekibine Gazze'de saldırı
        TRT Arapça ekibine Gazze'de saldırı
        Şanlıurfa'da dereye giren çocuk boğuldu
        Şanlıurfa'da dereye giren çocuk boğuldu