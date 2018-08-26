İstanbul Başakşehir - Akhisar Bld.Genç. maçı heyecanı

İstanbul Başakşehir ve Akhisar Bld.Genç., 27 Ağustos 2018 Pazartesi günü Türkiye Spor Toto Süper Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 19:15. Maç öncesi İstanbul Başakşehir 3 puanla 9. sırada, Akhisar Bld.Genç. 1 puanla 14. sırada bulunuyor. İstanbul Başakşehir, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Akhisar Bld.Genç., geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 153 kodlu maçta; İddaa oynayanlar İstanbul Başakşehir kazanırsa 1.30, beraberlik çıkarsa 3.75, Akhisar Bld.Genç. sahadan galip ayrılırsa 6.25 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

İstanbul Başakşehir önceki hafta Galatasaray mücadelesinde 5-1 kazandı.

Akhisar Bld.Genç., Beşiktaş karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

İstanbul Başakşehir, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 0 gol yedi.

Akhisar Bld.Genç., dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Akhisar Bld.Genç. 1 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.

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