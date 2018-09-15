İstanbul Başakşehir - Medical Park Antalyaspor rakamlar

Türkiye Spor Toto Süper Lig heyecanı devam ediyor. İstanbul Başakşehir, 16 Eylül 2018 Pazar günü Medical Park Antalyaspor takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:00. Maç öncesi İstanbul Başakşehir 9 puanla 3. sırada, Medical Park Antalyaspor 7 puanla 9. sırada bulunuyor. İstanbul Başakşehir, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Medical Park Antalyaspor, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 154 kodlu maçta; İddaa oynayanlar İstanbul Başakşehir kazanırsa 1.30, beraberlik çıkarsa 3.90, Medical Park Antalyaspor sahadan galip ayrılırsa 5.50 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 2.05, 2.5 gol üstünün oranı 1.40. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

İstanbul Başakşehir son haftadaki Kasımpaşa müsabasında 3-2 kazandı.

Medical Park Antalyaspor, Alanyaspor karşılaşmaında 3-2 yenildi.

İstanbul Başakşehir, evinde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 1 gol yedi.

Medical Park Antalyaspor, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Medical Park Antalyaspor, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.

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