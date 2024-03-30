İstanbul Belediye Başkan adayları kimler? 2024 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayları listesi
Türkiye'de yaklaşık 61 milyon seçmen, yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart Pazar günü sandığa gidecek. İstanbul Belediye Başkan adayları belli oldu. 31 Mart Yerel Seçimleri için partilerin il ve ilçelerde aday gösterdiği isimler merak ediliyor. İzmir'de AK Parti'den Hamza Dağ, İYİ Parti'den Ümit Özlale, CHP'den Cemil Tugay yerel seçimde aday olarak belirlendi. Peki İstanbul Belediye Başkan adayları kimler, başkan adayları hangi partiden? İşte, 2024 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayları listesi
İstanbul Belediye Başkan adayları, 31 Mart yerel seçimler dolasıyla araştırılıyor. Seçimlere 34 siyasi parti katılacak. İstanbul’un 39 ilçesindeki Belediye Başkan adayları listesi belli oldu. Yerel seçimlerde oy kullanacak olan vatandaşlar yeni büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları ile köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek. Peki İstanbul Belediye Başkan adayları kimler? 2024 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayları listesi
İSTANBUL BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?
İstanbul Belediye Başkan adayları listesi haberimizde yer alıyor. AK Parti, CHP, İYİ Parti ve diğer partiler belediye seçimlerinde yer alacak İstanbul ilçe ve Büyükşehir Başkan adaylarını açıkladı.
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İSTANBUL BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI VE PARTİLERİ
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ: MURAT KURUM
İYİ PARTİ: MEHMET SATUK BUĞRA KAVUNCU
MEMLEKET PARTİSİ: EMRE BERK HACIGÜZELLER
ANAVATAN PARTİSİ: UMUT ÇINAR
DEMOKRATİK SOL PARTİ: NESİM PAKIR
YENİDEN REFAH PARTİSİ: MEHMET ALTINÖZ
HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ: MERAL DANIŞ BEŞTAŞ
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ: ORHAN GÖKDEMİR
ANADOLU BİRLİĞİ PARTİSİ: OSMAN TEKİN
ZAFER PARTİSİ: AZMİ KARAMAHMUTOĞLU
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ: ZİYA İNCEDERE
BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ: CİHAN ERDOĞANYILMAZ
YENİ TÜRKİYE PARTİSİ: BURHANETTİN AKTÜRK
CUMHURİYET HALK PARTİSİ: EKREM İMAMOĞLU
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HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ: MUSTAFA AYTAŞ
OCAK PARTİSİ: OSMAN ÇELİK
ADALET BİRLİK PARTİSİ: MUHARREM MUTLU
MİLLET PARTİSİ: HASAN HÜSNÜ GÜNER
MİLLİ YOL PARTİSİ: HÜSEYİN IŞIK
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ: İDRİS ŞAHİN
SAADET PARTİSİ: BİROL AYDIN
VATAN PARTİSİ: İBRAHİM OKAN ÖZKA
BAĞIMSIZ: VEDAT TAYLAN YILDIZ
BAĞIMSIZ: YÜKSEL ÖZDEN
BAĞIMSIZ: ADEM BAYRAKTAR
BAĞIMSIZ: MEMET ALİ AYDOĞMUŞ
BAĞIMSIZ: BURAK EMRE ÇETİN
BAĞIMSIZ: MİRHAT TEKİN BRUSK
BAĞIMSIZ: AHMET SOYTÜRK
BAĞIMSIZ: ORHAN ÇEBİ
BAĞIMSIZ: MERVE KARATAŞ
BAĞIMSIZ: GÜVEN AKICI
BAĞIMSIZ: AHMET BİRİKMEN
BAĞIMSIZ: YAŞAR POLAT
BAĞIMSIZ: HABİP AKSU
BAĞIMSIZ: İSHAK AKBAY
BAĞIMSIZ: HÜLYA KAVUZLU KARAMAN
BAĞIMSIZ: VEDAT ÖZTÜRK
BAĞIMSIZ: GALİP MENTEŞE
BAĞIMSIZ: CEMAL TARANCI
BAĞIMSIZ: POLAT ERDOĞAN
BAĞIMSIZ: FATMA RAGİBE KANIKURU LOĞOĞLU
BAĞIMSIZ: HÜSEYİN DURMAZ
BAĞIMSIZ: SENA ELEST AKINCI
BAĞIMSIZ: UĞUR ETLİK
BAĞIMSIZ: ATAKAN BOZYAYLA
BAĞIMSIZ: BİLEN AKPINAR
BAĞIMSIZ: ÖMER KARVAN
BAĞIMSIZ: ABDULLAH ARLİ
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İstanbul'daki ilçelerin seçmen ve sandık sayıları ise şöyle:
İlçeler Seçmen sayısı Sandık sayısı İlçe seçim kurulu sayıları
1-Adalar 13 bin 682 42 1
2-Arnavutköy 225 bin 240 670 1
3-Ataşehir 314 bin 652 919 2
4-Avcılar 302 bin 286 877 2
5-Bağcılar 511 bin 524 1483 4
6-Bahçelievler 420 bin 18 1223 3
7-Bakırköy 167 bin 960 498 1
8-Başakşehir 324 bin 937 951 2
9-Bayrampaşa 199 bin 743 587 2
10-Beşiktaş 132 bin 536 399 1
11-Beykoz 186 bin 911 564 1
12-Beylikdüzü 274 bin 115 801 2
13-Beyoğlu 165 bin 518 498 2
14-Büyükçekmece 198 bin 947 588 1
15-Çatalca 62 bin 666 197 1
16-Çekmeköy 213 bin 259 629 1
17-Esenler 308 bin 902 901 2
18-Esenyurt 642 bin 455 1869 4
19-Eyüpsultan 309 bin 535 913 2
20-Fatih 262 bin 108 792 3
21-Gaziosmanpaşa 353 bin 813 1030 3
22-Güngören 194 bin 56 563 2
23-Kadıköy 385 bin 32 1134 3
24-Kağıthane 329 bin 356 961 2
25-Kartal 365 bin 152 1072 2
26-Küçükçekmece 568 bin 584 1663 3
27-Maltepe 395 bin 769 1163 3
28-Pendik 545 bin 549 1591 3
29-Sancaktepe 344 bin 529 1003 2
30-Sarıyer 259 bin 165 774 2
31-Silivri 149 bin 568 452 1
32-Sultanbeyli 246 bin 458 718 2
33-Sultangazi 374 bin 689 1094 2
34-Şile 37 bin 354 131 1
35-Şişli 201 bin 665 596 2
36-Tuzla 208 bin 680 606 1
37-Ümraniye 529 bin 842 1545 3
38-Üsküdar 401 bin 184 1183 3
39-Zeytinburnu 187 bin 77 548 2
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