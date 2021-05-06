İstanbul Bienali Eylül'e ertelendi

Pandemi ve hayatı altüst eden sonuçları, 17. İstanbul Bienali’ni, bienalin küratörlerini ve katılımcılarını etkilemeye devam ediyor. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV),küratörler Ute Meta Bauer, Amar Kanwar, David Teh ile tüm paydaş ve katılımcılarla birlikte, yaşadığımız sağlık krizinin dünyanın dört bir yanında sürdüğünü ve önümüzdeki ayların belirsizliğini koruduğunu göz önünde bulundurarak, sergileri erteleme kararı aldı.

17. İstanbul Bienali kapsamında fiziksel mekânlarda düzenlenecek sergiler ve buluşmalar 2022 Eylül ayında gerçekleştirilecek. 2021 yılı boyunca bienalin küratoryal yaklaşımı çerçevesinde bir dizi proje yürütülmeye devam edecek.