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İstanbul Bienali 'Kadınlar Günü'nü 'Yan Yanayız!' etkinliğiyle kutluyor

İstanbul Bienali bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü, Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu'nun (GIZ) desteğiyle düzenlenen iki günlük bir etkinlik serisiyle kutluyor. 13-14 Mart tarihlerinde çevrimiçi ortamda gerçekleşecek Yan Yanayız! başlıklı etkinlikte ortak hafızamızda mülteciliğin izleri üzerine konuşulacak ve geleceğe dair düşünceler paylaşılacak; program bir konserle sona erecek.

İstanbul Bienali 'Kadınlar Günü'nü 'Yan Yanayız!' etkinliğiyle kutluyor

İstanbul Bienali ve Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) tarafından düzenlenen “Yan Yanayız! Kadınların Ortak Hafızasında Mültecilik ve Geleceği Birlikte Kurmak” adlı, iki güne yayılan ve Çiğdem Öztürk’ün koordinatörlüğünde gerçekleşen çevrimiçi program, müzisyenler, gazeteciler, sinemacılar, yazarlar ile kültür-sanat alanında mülteci kadınlarla beraber çalışan kurum ve inisiyatiflerin temsilcilerini bir araya getirecek.

Programın ilk gününde İstanbul Bienali direktörü Bige Örer ve GIZ Türkiye direktörü Rubeena Esmail açılış konuşmasını yapacaklar. Ardından Çalgıların Dilinden başlıklı oturumu, göç ve müzik ilişkisi üzerine akademik ve akademi-dışı çalışmalar yürüten etnomüzikolog Evrim Hikmet Öğüt,Müzik Göçmenin Ne İşine Yarar? başlıklı konuşmasıyla açacak, Türkiye’de mülteci müzisyenlerle birlikte çalışmaya dair tecrübesini paylaşacak. Daha sonra gazeteci Banu Güven, Çalgıların Dilinden başlıklı oturumda Türkiye’de bulunan ya da yolu Türkiye’den geçmiş müzisyenler Nour Abuhemeida, Raghad Balasem, Ahoo İrani ve Nûdem Mohammed’le enstrümanlarıyla geçtikleri yolları ve hikâyeleri üzerine sohbet edecek. Okudukça, Baktıkça, Dinledikçe Genişliyor Dünya başlıklı oturumda, gazeteci-yazar Pınar Öğünç ve sinemacı Zeynep Dadak, mülteciliğe ilişkin yazılmış eserlerin, çekilmiş filmlerin ve fotoğrafların derinine indiğimizde karşımıza çıkan manzarayı tarif edecekleri birer konuşma yapacaklar. Her oturumun ardında bir soru-cevap bölümü yer alacak.

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İstanbul Bienali direktörü Bige Örer

Etkinliğin ikinci günü GIZ Türkiye'deki Mülteciler ve Ev Sahibi Topluluklara Destek Kümesi temsilcisi Katharina Montens’in yapacağı Geleceği Kurgulamak için Geçmişle Yüzleşme – GIZ’in Ruh Sağlığı ve Psikososyal Desteği Hakkında başlıklı konuşmayla açılacak. Ardından Türkiyeli kadınlarla Türkiye’de yaşayan mültecilerin birlikte işler ürettiği kurumların ve inisiyatiflerin temsilcileri bugüne kadar kültür sanat alanında kadınlara yönelik yapılmış çalışmaları değerlendirecek ve izleyicileri ortak işler yapmak üzere birlikte hayal kurmaya davet edecek. Etkinlik kapsamında kapalı bir buluşma olarak düzenlenen Ortak Geleceğimiz başlıklı çalıştaydan çıkan fikirler de bu oturuma rehberlik edecek.
8 Mart Kadınlar Günü için düzenlenen Yan Yanayız! etkinliği, Gürcü kadınlardan oluşan ve adları Gürcücede “rengârenk” anlamına gelen Peradi’nin konseriyle sona erecek. Kardeş Türküler’den Selda Öztürk’ün takdimiyle, SalonİKSV’de kaydedilen bu özel konserde Peradi, Gürcüce, Rusça ve Kafkas dillerinden şarkılar söyleyecek.

13 Mart Cumartesi ve 14 Mart Pazar günü saat 15:00-18:30 arasında gerçekleşecek etkinliğe katılım ücretsiz ve kapasiteyle sınırlıdır. Kayıt için:http://rezervasyon.iksv.org/yanyanayiz/

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