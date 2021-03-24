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İstanbul Bienali nisanda başlıyor

17'nci İstanbul Bienali projelerinin bir kısmı nisan ayından itibaren sanatseverlerle buluşacak

İstanbul Bienali nisanda başlıyor
İstanbul Bienali nisanda
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AA

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 17'nci İstanbul Bienali projelerinin bir kısmı nisan ayından itibaren farklı mecralarda sanatseverlerle buluşacak. İKSV'den yapılan açıklamaya göre, Ute Meta Bauer, Amar Kanwar ve David Teh oluşan küratör ekibinin hazırladığı bienal sergileri ise 11 Eylül - 14 Kasım 2021 arasında ziyarete açık olacak.

Küratöryel ekip bienali, "İnsan türünün yol açtığı bu sağlık krizi, hem derin bölünmeleri hem de toplumsal ve ekonomik yaşamı düzenleyen normların sürdürülebilir olmadığını gözler önüne serdi. 'Böyle bir dönemde bir güncel sanat bienalinin amacı ne olabilir?' sorusundan hareketle hazırladı.

'Kompostlaşma' kavramı altında bu yıl yapılan bienal, pek çok farklı organik atığın bir araya getirilerek çürütüldüğü doğal bir gübreleme yöntemi olan kompostu, esin kaynağı olarak görüyor.

Küratoryal ekip, kompostlaşma sürecini ise şöyle tanımlıyor; "Çok çeşitli sanatçı oluşumları ve farklı inisiyatifler, pratiklerini en ham şekliyle paylaşmak ve geliştirmek üzere bienale davet edildiler. Bienal, bir süre daha, ne vereceklerini görmek üzere tohumların ekildiği, filiz verenlerin başka toprağa taşındığı, yetiştirildiği ve gübrelendiği bir fidanlık işlevi görmeye devam edecek. Yeşillenen kimi filizler bize becerinin, söz söylemenin, dinlemenin ve okumanın, düşünmenin ve bir arada olmanın eski ve yeni yöntemlerini sunacak. Diğerleriyse toprağa karışarak bambaşka bir şeye dönüşmeyi bekleyecek. Bu bienal, izleyicilerin edilgen birer gözlemci olduğu gösteri odaklı bienal formatlarından ayrışarak çok geniş kapsamlı bir katılımı hayata geçirecek. Bienale davet edilen projelerin çeşitliliği, yeniden yön bulmak ve bu platformun biçimsel ve coğrafi parametrelerini baştan düşünmek için yeni bir ufuk açacak."

Çok disiplinli üretimlere ev sahipliği yapacak bienal, bu yıl uluslararası güncel sanat platformlarının varlık sebepleri ve sahip oldukları potansiyelin gözden geçirileceği bir zemin hazırlamayı hedefliyor.

Ayrıca bu sene radyo aracılığıyla ve dijital ortamla daha geniş kitlelere seslenebilecek olan 17'nci İstanbul Bienali projeleri, aralarında sahaflar ve kafelerin bulunduğu şehrin belleğinde yer eden birçok küçük mekanda da sergilenecek.

Bienalin danışma kurulunda 11'inci Berlin Bienali eş küratörlerinden Agustin Perez Rubio, sanat tarihçisi ve yazar Ayşe Erek, Whitechapel Galerisi direktörü ve küratör Iwona Blazwick, İstanbul Modern Sanat Müzesi genel direktörü, küratör ve sanat tarihçisi Levent Çalıkoğlu ve Tokyo Çağdaş Sanat Müzesi artistik direktörü ve akademisyen Yuko Hasegawa yer alıyor.
Görsel kimliği, Emre Çıkınoğlu tarafından tasarlanan bienalin genel açılışı, 11 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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