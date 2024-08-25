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        Haberler Gündem İstanbul Boğazı gemi trafiğine yeniden açıldı

        İstanbul Boğazı gemi trafiğine yeniden açıldı

        Beykoz ilçesi Poyrazköy açıklarında motor arızası veren SREDINA isimli tankerin çekilmesinin ardından İstanbul Boğazı gemi trafiğine tekrar açıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 22:41 Güncelleme: 26.08.2024 - 04:06
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        İstanbul Boğazı gemi trafiğine yeniden açıldı
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        Romanya'dan Libya'ya giden 171 metre boyundaki SREDINA isimli tankerin Poyrazköy açıklarında makine arızası yapması nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatılmıştı.

        DHA'nın haberine göre; geminin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Türkeli Demir Sahasına çekilmesinin ardından İstanbul Boğazı gemi trafiğine tekrar açıldı.

        Konuyla ilgili Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "SREDINA isimli tanker, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda; Kılavuz Kaptanımız refakatinde, ve römorkörlerimizin yedeğinde Türkeli Demir Sahası'na emniyetle demirletildi" denildi.

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