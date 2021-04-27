İstanbul Boğazı'nda bir ilk:

AA

Bayram Yalçınkaya, organizasyon için gerekli bütün çalışmaları yaptıklarını dile getirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan onayların alındığını aktaran Yalçınkaya, "Yarışı 11-12 Eylül'de yapacağız. İlk kez Boğaziçi'nde bir triatlon yarışı olacak. Bu yarış branşın marka değerine ve ülkemizin tanıtımı ile spor turizmine çok ciddi bir katkı sağlayacak. Hedefimiz 500-600 sporcuyla başlamak. Seneye 2 bin, Cumhuriyetimizin 100. yılında da 3 bin sporcuya ulaşarak görsel bir şölene de imza atmak istiyoruz." dedi.

"CUMHURBAŞKANLIĞI İSMİNİ VERMEK İSTİYORUZ"

Bayram Yalçınkaya, isteklerinin organizasyonu "Cumhurbaşkanlığı İstanbul Boğaziçi Triatlonu" ismiyle yapmak olduğunu vurguladı.

Gerekli başvuruların yapıldığını anlatan Yalçınkaya, "Biz bu yarışı geleneksel hale getirmek istiyoruz, bu yüzden Cumhurbaşkanlığı ismini vermek istiyoruz. Bu güçle, bu yarış kalıcı olur. Cumhurbaşkanlığı himayesi altında olması için başvurumuzun sonuçlanmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Geçen yıl pandemi nedeniyle organizasyonu yapmaya başlayamadıklarını belirten Yalçınkaya, "Hayalimdeki bir organizasyondu. İnşallah bir aksilik olmazsa eylülde gerçekleştiririz. 2 yıldır üzerinde çalışıyoruz. Geçen yıl pandemi nedeniyle yapamadık. Artık bu sene yapmak istiyoruz. Çalışmalarımızı çok ciddi yapıyoruz. Olağanüstü bir durum olmazsa bunu gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

2022'DE ETU TAKVİMİNE ALINACAK, 2023'TE AVRUPA ŞAMPİYONASI İSTENECEK

Bu sene ilk kez düzenlenmesi planlanan yarışın, önümüzdeki iki yılda uluslararası bir boyut kazanması planlanıyor.

Gelecek yıl Avrupa Triatlon Birliğinin (ETU) takvimine girecek organizasyonun, 2023'te Avrupa Şampiyonası Final Müsabakaları'na ev sahipliği yapması hedefleniyor.

BİSİKLET, KOŞU, YÜZME

Triatlonda sporcular bisiklet, koşu ve yüzme branşlarında mücadele ediyor.

Boğaziçi Triatlonu'nda sporcular 2 bin 300 metre yüzecek, 90 kilometre bisiklet sürecek ve 21 kilometre koşacak.

Yüzme yarışının Kanlıca-Küçüksu arasında, bisikletin TEM otoyolunda, koşunun ise Küçüksu-Çubuklu arasında yapılması planlanıyor.