İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği güney-kuzey yönlü açıldı
İstanbul Boğazı'ndan dün çıkış yapan PD-30 isimli yüzer havuzun Haydarpaşa Limanı'na yanaşması için kapatılan Boğaz trafiği saat 17.40 itibarıyla güney-kuzey yönlü açıldı
Gemi kurtaran römorkörü yedeğindeki PD-30 isimli yüzer havuzla birlikte 392 metrelik yedek boyuna sahip yedekli geçiş kuzey-güney yönlü tamamlandı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Gemi kurtaran römorkörümüz yedeğindeki PD-30 yüzer havuzu, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda; 5 kılavuz kaptanımız, Kurtarma 7, Kurtarma 8, Kurtarma 9, Kurtarma 10 ve Kurtarma 18 römorkörlerimiz eşliğinde Haydarpaşa Limanı'na emniyetle yanaştırıldı." bilgisi verildi.
Geminin gümrük mevzuatı gereği yurt dışına giriş-çıkış yapması gerektiği için seyrettiği öğrenildi.