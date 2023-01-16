İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği normale döndü

DHA'da yer alan habere göre olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü kurtarma uzmanı, Nene Hatun gemisi, kurtarma bot ve römorkörleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı bot ve su altı ekipleri yönlendirildi. İstanbul Boğazı ise trafiği geçici olarak çift yönlü askıya alındı.