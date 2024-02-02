İstanbul Boğazı'nda iki gemi çarpıştı!

İstanbul Boğazında çarpışan iki gemide hasar oluştu İstanbul'da bir kargo ve bir yolcu gemisi çarpıştı. Olayda iki gemide hasar meydana geldi

Anadolu Ajansı Giriş: 02.02.2024 - 10:04 Güncelleme: 02.02.2024 - 10:15 facebook

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