İstanbul Boğazı ve Adalar'da asayiş uygulaması - İSTANBUL

AA

İstanbul Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 3 Temmuz'da İstanbul Boğazı ve Adalar bölgesinde denetim gerçekleştirildi.Deniz polisi tekneleri, Boğaz ve kıyıları kontrol ederken ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri de sahillerde devriye görevini yürütttü.Denetimde 99 kişinin GBT kontrolü yapılırken, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kurallara uymayan 2 kişiye Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten 1800 lira ceza uygulandı.Ekipler, 3 tekneye de işlem yaptı.