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Haberler Gündem Son dakika haberi: İstanbul Boğazı’nda çırılçıplak rezalet! Bebek sahilinde cinsel ilişkiye girdiler
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Boğaz’da rezalet! 2 şüpheli gözaltında

İstanbul’da Boğaz’ın en popüler noktalarından Bebek sahilinde çekilen ve sosyal medyada yayılan görüntüler “Rezaletin bu kadarı da olmaz” dedirtti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da görüntülerin ardından soruşturma başlattı. Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki sorgusu devam ediyor

Son dakika haberi: İstanbul Boğazı’nda çırılçıplak rezalet! Bebek sahilinde cinsel ilişkiye girdiler
Boğaz’da rezalet! 2 şüpheli gözaltında
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HABERTURK.COM

İstanbul Boğazı’nın en popüler semtlerinden biri olan Bebek’te, sahilde çekilen görüntüler akıllara durgunluk getirdi.

Sosyal medyada yayılan ancak ne zaman çekildiği bilinmeyen görüntülerde bir erkek ile bir kadın cinsel ilişkiye giriyor. Gündüz vakti kaydedilen videoda cinsel ilişkiye giren kadın ve erkek ile birlikte yarı çıplak başkaları da görülüyor. Videonun yol kenarında bir arabadan çekildiği anlaşılıyor.

Yine bugün yayılan bir başka videoda sahildeki bankta çırılçıplak yatan bir erkek görülüyor. Bu görüntünün de aynı yer ve zamanda çekildiği tahmin ediliyor.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ BÜYÜK

Bazı sosyal medya hesaplarında söz konusu kişilerin sığınmacı olduğu ve korsan porno film çektiği iddia edildi.

Sosyal medyada gündem olan ve kullanıcıların tepki gösterdiği konu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

İSTANBUL VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Valiliği, Beşiktaş Bebek sahilinde çekilen ve sosyal medyada büyük tepki gören görüntülerle ilgili açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, "30 Mayıs 2022 Pazartesi günü Beşiktaş ilçemiz Bebek sahilinde Ö.K ve C.M.T.'nin halka açık alanda alenen hayasızca harekette bulundukları tespit edilmiştir. Güvenlik güçlerimizce yakalanan şahıslar hakkında "Hayasızca Hareket" suçundan adli soruşturma başlatılmıştır. Yapılan incelemede, şüpheli Ö.K.'nın aralarında 'Uyuşturucu kullanmak, çocuk istismarı, görevli memura mukavemet' gibi suçlardan 11, şüpheli C.M.T.'nın ise 'Hayasızca Hareket, Kasten Yaralama' suçlarından 8 kaydı bulunduğu anlaşılmıştır" denildi.

ADLİYEYE GETİRİLDİLER

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da görüntülerin ardından soruşturma başlattı. Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki sorgusu devam ediyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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