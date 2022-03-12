İstanbul Boğazı'nda Beşiktaş açıklarında sürüklenen gemiye Kıyı Emniyeti'ne bağlı kurtarma ekipleri müdahale etti.
— KEGM (@kiyiemniyet) March 12, 2022
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “15 Temmuz Şehitler Köprüsü altında makine arızası nedeniyle sürüklenen 183 metre boyundaki ATOLL isimli tanker için, KURTARMA-6, KURTARMA-7 ve KURTARMA-11 Römorkörlerimiz ile KEGM-3 botumuz ivedilikle bölgeye sevk edilerek gemi Kuruçeşme’ye demirletildi” ifadeleri kullanıldı.
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