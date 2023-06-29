YEDİKULE ZİNDANLARI

Yedikule Zindanları, Roma'dan gelen misafirleri ihtişamlı bir şekilde ağırlamak için MS 500'lü yıllarda 2. Theodosius tarafından inşa ettirildi. İlk olarak 4 kuleye sahip olan yapı daha sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından 3 kule daha eklettirilerek 7'ye tamamlandı. Yapıldığı günden bugüne Hazine-i Hümayün, sanat evi veya hayvanat bahçesi gibi farklı amaçlarla kullanılan Yedikule Zindanları, bir dönem devlet hapishanesi olarak kullanıldıktan sonra akıllarda Yedikule Zindanı olarak kaldı.