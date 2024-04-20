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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM yağış ve fırtına raporunu yayımladı

        İstanbul'un farklı bölgelerinde metrekareye 15 ila 50 kilogram arasında yağış kaydedilirken, Çatalca'nın ormanlık bölgelerinde bu değer 75 kilograma ulaştığı kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 23:23 Güncelleme: 20.04.2024 - 23:41
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        İBB yağış ve fırtına raporunu yayımladı
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentin farklı bölgelerinde metrekareye 15 ila 50 kilogram yağış düştüğünü, yağışın 75 kilograma ulaştığı Çatalca'da dere kenarında mahsur kalan 5 kişinin kurtarıldığını bildirdi.

        AKOM'un yağış ve fırtına raporunda, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğu belirtildi.

        Raporda, "İl genelinde sabah erken saatlerden itibaren etkili olan sağanak yağmur neticesinde İstanbullun farklı bölgelerinde metrekareye 15 ila 50 kilogram arasında yağış kaydedilirken Çatalca'nın ormanlık bölgelerinde bu değer 75 kilograma ulaşmıştır. En fazla yağış Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Eyüp ve Büyükçekmece ilçelerimizde gözlenmiştir." denildi.

        Kent genelinde hafif şekilde devam eden yağışın ilerleyen saatlerde bölgeyi terk edeceği aktarılan raporda, halihazırda 8-11 derece aralığına gerileyen sıcaklıkların yarından itibaren tekrardan artarak yeni hafta boyunca 25 derece civarına ve yaz değerlerine yükseleceğinin öngörüldüğü ifade edildi.

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        EKİPLERİN MÜDAHALE ETTİĞİ OLAYLAR

        Raporda, kuvvetli sağanak, yağmur ve fırtına nedeniyle yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı hazırda bekleyen İBB ekiplerinin, 3 bin 320 personel, 1717 araç ve iş makinesiyle il genelinden alınan ihbarlar doğrultusunda müdahale çalışmalarını yaptığı kaydedildi.

        Sorun yaşanan noktaların da yer aldığı raporda, "Çatalca Karacaköy Mahallesi Ahmetpaşa Caddesi Binkılıç Deresi mevkisi yoğun yağış sonrası derenin yükselmesi sonucu dere kenarında mahsur kalan 5 kişi itfaiye ve İstanbul İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma (İSAK) ekipleri tarafından kurtarılmıştır." ifadelerine yer verildi.

        İstanbul İtfaiyesi de sosyal medya hesabından mahsur kalan kişilerin kurtarılma görüntülerini paylaştı.

        Öte yandan raporda, kentte etkili olan yağış nedeniyle M9 Ataköy-Olimpiyat Metro Hattının Yenibosna istasyonunda su baskını, Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesinde de bir binanın bahçesindeki istinat duvarında çökme yaşandığı aktarıldı.

        Rapora göre, 12 göllenme, 10 ağaç devrilmesi, 5 su baskını, 3 yol çökmesi ve 2 toprak kayması olayına da müdahale edildi.

        Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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        #İBB yağmur raporu
        #haberler
        #çatalca
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